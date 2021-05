Il Paradiso delle Signore 5 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 ed in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily in merito all'episodio n° 154 raccontano che il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) e la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) saranno preoccupati per il futuro di Marta (Gloria Radulescu). Rocco (Giancarlo Commare), intanto, verrà chiamato dal direttore sportivo per fare il primo allenamento con la squadra ciclistica che parteciperà al Giro d'Italia. Fiorenza (Greta Oldoni), invece, pedinerà Ludovica (Giulia Arena), mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) scoprirà che la moglie non è stata sincera nei suoi confronti.

La contessa Adelaide ed il commendatore Umberto saranno preoccupati per il futuro di Marta

Le trame della soap opera italiana per la puntata di giovedì 20 maggio riportano che il futuro di Marta sarà fonte di preoccupazione per la contessa Adelaide ed il commendatore Umberto, i quali non sapranno più come comportarsi per indirizzare la giovane verso la scelta più idonea.

La storia d'amore tra Rocco e Maria, intanto, proseguirà nel migliore dei modi. Dopo un lungo tira e molla, i due giovani sembreranno più innamorati che mai ed all'orizzonte parrà non esserci nulla in grado di intaccare tale profondo sentimento reciproco.

Il giovane Amato, successivamente, sarà chiamato dal direttore sportivo per prendere parte al primo allenamento assieme alla squadra di ciclisti professionisti che parteciperà al Giro d'Italia.

Ludovica lascerà il Circolo dopo aver ricevuto una comunicazione e Fiorenza la pedinerà

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 rivelano che Ludovica Brancia riceverà una comunicazione da parte dell'avvocato Gianfranco Finzi (Fabio Mascagni). Una volta letta, Di Montalto lascerà immediatamente il Circolo, e ciò insospettirà non poco la Gramini.

Fiorenza, sempre più vogliosa di scoprire cosa trama la giovane, deciderà di pedinarla per vederci più chiaro.

Stando col fiato sul collo di Ludovica, la cugina di Dante riuscirà a smascherare il flirt che la vicepresidentessa ha instaurato con Marcello.

Vittorio scoprirà che Marta non è stata sincera con lui

Gli spoiler della soap opera italiana per la puntata di giovedì 20 maggio anticipano che Vittorio scoprirà che la moglie Marta ha omesso di fargli presente la proposta professionale ricevuta dalla Sterling.

Tale offerta lavorativa, difatti, potrebbe rivelarsi determinante per il proseguo della loro relazione amorosa, in quanto se la figlia di Umberto dovesse accettarla sarebbe costretta a trasferirsi immediatamente a New York.