Il cast de "Il Paradiso Delle Signore 5" negli ultimi mesi ha visto emergere sempre più il personaggio di Fiorenza Gramini, la ex vicepresidentessa del circolo milanese, interpretato da Greta Oldoni.

L'artista che impersona questo ruolo - complesso, ma allo stesso tempo affascinante - fa parte del cast della soap opera di Rai 1 da agosto 2020, ma solo con il passare del tempo il suo personaggio pian piano ha subìto una evoluzione, prendendo sempre più piede nelle vicende che gravitano intorno al grande magazzino. Fiorenza Gramini è una donna molto affascinante e sempre elegante, disposta a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi.

Fin dal suo ingresso in scena, infatti, i fan della Serie TV hanno intuito che Gramini, per via della sua smania di potere e della sua continua rivalità con la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo avrebbe portato non poco scompiglio all'interno delle dinamiche milanesi degli anni '60. Per questo motivo, il suo personaggio, non sempre è stato accolto positivamente dal pubblico, che però, con il passare del tempo ha avuto la possibilità di conoscere meglio la cugina acquisita del dottor Dante Romagnoli (Luca Bastianello).

Per poter raccontare alcune curiosità in merito a Fiorenza Gramini e accennare qualcosa sulle prossime puntate Greta Oldoni ha rilasciato un'intervista esclusiva per Blasting News.

Greta Oldoni, dal teatro al mondo della Tv

Grazie ancora per la sua disponibilità. Lei è una grande attrice di teatro. Come ha iniziato la sua professione? Quale è stata l'esperienza lavorativa più significativa, fino ad oggi, nella sua carriera ?

"Grazie a voi per avermi dato questa opportunità. Dunque, cominciamo dall’inizio.

Mi sono avvicinata allo studio della recitazione mentre ero iscritta al primo anno di Università a Milano. Ero una ragazza abbastanza timida e che aveva un po’ di difficoltà nella gestione delle emozioni e così, mi fu consigliato da un amico, un po’ per gioco, di iscrivermi ad un corso di Teatro. Fu amore a prima vista. Per questo motivo gli anni che seguirono li dedicai agli studi universitari e alla formazione artistica che divenne sempre più professionalizzante, fino ad occupare il centro della mia vita lavorativa.

Importantissimo per me è stato far parte di una compagnia teatrale (Occhisulmondo, a Perugia) per circa dieci anni: qui ho imparato tanto, grazie a un gruppo di colleghe e colleghi con cui mi sono potuta sperimentare tra ricerca e classici."

Attualmente La vediamo tutti i pomeriggi nella soap opera di Rai 1 "Il Paradiso delle Signore". Questa è stata la sua prima esperienza lavorativa nel mondo della Tv. Ha riscontrato alcune difficoltà in questo mondo per via dei tempi diversi e "stretti"? Lei preferisce lavorare nel mondo teatrale o in quello televisivo?

"Sicuramente vi sono differenze enormi tra questi due mondi: ad esempio, infatti, i tempi sono diversi, così come il modo di “provare” le scene, la presenza o meno del pubblico.

Allo stesso tempo, però, nonostante alcune differenze, fondamentalmente hanno la stessa radice comune, almeno per quanto sento io come attrice. Per quanto riguarda le mie preferenze, davvero non potrei scegliere, sia il teatro che la televisione mi hanno dato finora tantissima gioia."

'Il Paradiso delle signore 5': chi è Fiorenza Gramini

Parliamo della soap opera di grande successo della Rai: "Il Paradiso Delle Signore". Tutti i giorni La vediamo interpretare magnificamente il ruolo di Fiorenza Gramini. Ci può dire chi è per Lei Fiorenza Gramini? Per interpretare questa parte, si è ispirata ad un personaggio in particolare?

"Per me Fiorenza è una donna che sogna un posto di potere nel mondo. Ma non sa bene come crearselo.

Un mondo, quello degli anni '60, in cui stanno lentamente emergendo dinamiche di parità. Tuttavia questo suo desiderio di rivalsa è costantemente mal diretto. Per interpretare Fiorenza mi sono lasciata ispirare dalla figura di Iago, soprattutto per quanto riguarda l’amore-odio che Fiorenza prova nei confronti di Adelaide."

Fiorenza Gramini è diventata per lei un alter-ego?

"Beh, io penso che tutti i personaggi da noi creati possano essere in qualche modo un alter ego. Fiorenza, pur essendo molto lontana da me, sicuramente avrà qualcosa di mio, qualcosa di personale, di cui posso essere più o meno consapevole. Io credo che immaginazione e memoria vadano di pari passo nella costruzione di un personaggio."

Come è entrata a far parte del cast de "Il Paradiso delle signore?" Se potesse fare oggi il provino, per quale personaggio si candiderebbe?

Ci può raccontare un aneddoto in merito al suo casting?

"Sono entrata a far parte del cast attraverso un provino. Arrivai tra le scelte finali per un altro ruolo, quello di Beatrice Conti, ma poi scoprii di non essere stata scelta per la parte. Dopo una settimana, però, mi chiamò la mia agente per dirmi che ci veniva proposto un altro ruolo, che poi successivamente scoprii essere quello di Fiorenza. Per cui se dovessi rifare il provino oggi, forse a questo punto, proverei direttamente quello di Gramini (ride)."

Fiorenza Gramini e la rivalità con la Contessa Di Sant'Erasmo

Fiorenza Gramini è una donna molto ambiziosa, ma allo stesso tempo è anche una vera provocatrice. Lei, infatti, molto spesso per via della sua continua competizione con la Contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) pare divertirsi nel creare caos e pettegolezzi.

La signora Gramini, comprenderà nelle prossime puntate i "suoi limiti" o continuerà a competere e lottare con la Contessa?

"Io credo che il conflitto tra queste due complicatissime donne non finirà molto facilmente, ma d’altronde penso che questa rivalità sia un bel motore per entrambe."

Fiorenza Gramini è la cugina acquisita di Dante Romagnoli. Tra di loro pare esserci molta confidenza. In alcuni momenti, però, la donna appare quasi gelosa. Secondo Lei, la donna è innamorata del Dottor Romagnoli o la sua è semplicemente invidia poiché l'uomo pare avere più interessi verso la famiglia Guarnieri per via del suo amore per Marta?

"Penso che Fiorenza sia molto affascinata dalla figura di Dante. Lui è un uomo d’affari colto e ironico con cui Gramini può confidarsi senza essere “politicamente corretta” come l’etichetta normalmente le chiede.

Un innamoramento vero e proprio non credo. Se c’è un’attrazione non è sicuramente così evidente per lei. "

I fans della soap si chiedono chi sia il marito di Fiorenza e se nelle prossime puntate l'uomo apparirà. Ci può rivelare qualcosa?

"Nelle puntate andate finora in onda, in effetti non è mai apparso. Quello che sappiamo è che è tra gli imprenditori più importanti della Lombardia. Altro non si può dire. Mi spiace per i fans ma dovranno aspettare!"

Dalla sua prima apparizione fino ad oggi, il personaggio di Fiorenza Gramini ha subìto una evoluzione. Nelle prossime puntate, la donna creerà ancora scompiglio o avrà una "redenzione"?

"Diciamo che Fiorenza sembra essere nata per creare scompiglio intorno.

Parlare di redenzione mi sembra troppo. Staremo a vedere fin dove saprà spingersi e quanto le persone intorno saranno in grado di difendersi e attaccare."

Fiorenza Gramini è stata la vicepresidentessa del circolo. A causa di alcuni suoi atteggiamenti, però ha perso questo ruolo così prestigioso. La donna che la Contessa vorrebbe designare al suo posto (dopo una piccola elezione) è stata Ludovica Brancia Di Montalto. Ovviamente Gramini, però, non ha reagito bene. Senza spoilerare troppo, ci può anticipare cosa succederà nelle prossime puntate e se la donna affronterà Brancia o indagherà sul suo passato\ presente per poi far scoppiare uno scandalo per non perdere così il suo "potere"?

"Il fatto che Adelaide abbia scelto Ludovica come nuova Vice, rappresenta per Fiorenza una grande umiliazione.

Per questo, il mio personaggio farà di tutto per sminuire Ludovica agli occhi della Contessa, cercando di indagare sul suo passato più oscuro. Ci riuscirà?"

Lei ha girato tante scene al fianco di Vanessa Gravina. Come è stato lavorare al suo fianco? Le ha svelato qualche segreto dal punto di vista professionale?

"Sì, ho avuto l’immenso piacere di lavorare molto insieme a Vanessa, con la quale ho avuto subito un bellissimo feeling, fin dal mio primo giorno di lavoro al "Paradiso". Ricordo che era agosto e io mettevo piede per la prima volta sul set: lei mi vide arrivare e probabilmente notò il mio spaesamento, così, approfittando di una breve pausa, mi venne vicino, si presentò e si mise a ripassare con me le scene che di lì a poco avremmo girato.

Apprezzai molto quel gesto, mi sembrò un bellissimo modo di entrare in connessione. Più che svelare segreti direi che aver lavorato al suo fianco mi ha dato la possibilità di analizzare e comprendere meglio le scene. Con lei si ragiona molto sulle battute, si improvvisa, si gioca. "

Il futuro professionale di Greta Oldoni

Sappiamo che avete finito di registrare gli episodi della quinta stagione de "Il Paradiso". Il suo personaggio sarà presente anche nella sesta stagione? Si ritiene contenta dell'evoluzione che ha avuto il suo personaggio o avrebbe desiderato magari che la sua storia si fosse sviluppata in maniera diversa?

"Io sono molto contenta di questi mesi a "Il Paradiso." Quando ho saputo che avrei interpretato Fiorenza non mi era ben chiaro quanto sarebbe durato il mio personaggio.

Per cui oggi non posso che essere grata di tutto quello che è accaduto, del fatto di essere arrivata fino alla fine della quinta stagione con un personaggio sempre più presente all’interno della storia. Per quanto riguarda l’anno prossimo, io lascerei un po' di suspence, che dite?!"

Che progetti ha per il suo futuro? La vedremo prossimamente in qualche altra fiction o serie Tv?

"Ho tanti desideri per il mio futuro e molte cose si stanno muovendo per il verso giusto. Ho fatto delle scelte importanti in questi anni e ora mi godo un po’ i frutti che ne verranno."