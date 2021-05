L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore proseguirà anche dal prossimo 31 maggio, nel pomeriggio di Rai 1. Questa volta, però, non saranno trasmesse nuove puntate in prima visione assoluta, bensì le repliche degli episodi che sono andati già in onda negli anni precedenti. Un cambio programmazione importante per tutti i fan della seguitissima soap opera, dato che inizialmente era stato annunciato uno stop a partire dal prossimo lunedì, per lasciare spazio alla messa in onda degli episodi de L'Allieva 4 con Alessandra Mastronardi.

Dal 31 maggio ritornano le repliche de Il Paradiso delle signore 3

Nel dettaglio, secondo a quanto anticipato sul web, dal prossimo lunedì 31 maggio in daytime alle 15:55 torneranno in onda gli episodi della terza stagione daily de Il Paradiso delle signore, che sono andati in onda per la prima volta nel 2019.

Un'occasione per non lasciare "orfani" i tantissimi spettatori che in questi mesi si sono appassionati ed hanno conosciuto le vicende dei protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Il prossimo lunedì 31 maggio, sarà trasmessa la puntata numero 156 della soap, quella in cui Vittorio Conti sarà impegnato con la riconquista di sua moglie Marta mentre Luca e Andreina si coalizzeranno per mettere definitivamente con le "spalle al muro" la famiglia Guarnieri.

Da fine agosto in onda le repliche della quinta stagione

La programmazione de Il Paradiso delle signore, quindi, proseguirà ininterrottamente per tutta l'estate 2021. Tuttavia, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, a partire da fine agosto saranno trasmesse delle puntate speciali della soap, che saranno una sorta di "best of" della quinta stagione che si concluderà il 28 maggio.

In questo modo, quindi, da fine estate e fino ai primi di settembre, gli spettatori potranno fare un "ripassone" generale delle trame e degli ultimi colpi di scena della soap opera, in attesa poi della messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta.

Da settembre le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in tv

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore, infatti, è stata confermata dai vertici della televisione di Stato. Gli sceneggiatori, in queste settimane, stanno mettendo a punto quelle che saranno le trame delle prossime puntate e le riprese cominceranno a fine maggio e dureranno per tutta l'estate.

Tra i personaggi che torneranno in questo sesto capitolo della soap opera, vi è Roberto Farnesi che veste i panni del Commendatore Umberto Guarnieri ma anche Alessandro Tersigni che vediamo nei panni di Vittorio Conti. Confermata anche la presenza di Emanuel Caserio, alias Salvatore.