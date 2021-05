Come finisce Il Paradiso delle Signore 5? Le anticipazioni delle ultime puntate in onda dal 24 al 28 maggio 2021 su Rai 1 e in diretta su RaiPlay si concentrano sul matrimonio di Maria e Rocco, che potrebbe essere a rischio. Il Padre della giovane Puglisi infatti l'ha messa alle strette. Acconsentirà alle nozze solo con la promessa di un successivo trasferimento a Partanna, in Sicilia. Quello che Maria non sa è che suo padre e Giuseppe hanno stretto un accordo. Ludovica invece trama alle spalle di Ludovica e Marcello, pronta a distruggere il loro sogno d'amore.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni finale di stagione su Rai 1

Grandi svolte nell'episodio del 25 maggio 2021, con Marta pronta a cambiare per sempre la sua vita. Dopo lunghe ore di riflessione, la bella Guarnieri informa Adelaide di aver deciso di partire per New York accettando la proposta lavorativa di Sterling. La contessa ne è entusiasta mentre Umberto un po' meno, avendo sempre sperato in una riconciliazione con Vittorio.

Nel frattempo, Marcello parla a cuore aperto con Ludovica. Il suo desiderio è che la loro relazione venga ufficializzata dopo l'uscita di prigione. Il primo passo è quello di dare la notizia alla contessa. Fiorenza continua a tramare alle loro spalle, decisa a rovinare per sempre la reputazione di Ludovica e di sua madre Flavia.

Pensa così a un piano machiavellico per raggiungere il losco obiettivo, ce la farà questa volta?

Maria chiede aiuto a Giuseppe ignara del suo accordo con il padre

Pare che Maria trovi finalmente il coraggio di rivelare a Rocco che suo papà l'ha messa alle strette: si potranno sposare solo se successivamente lasceranno per sempre Milano alla volta di Partanna.

La giovane Puglisi però ci ripensa e decide di chiedere aiuto a Giuseppe. Una scelta che si rivelerà sbagliata.

Intanto, Umberto consegna il biglietto per New York alla figlia. Tutto è pronto per la sua partenza e Vittorio non sa che fare. Conti sperava che Marta potesse scegliere di restare accanto a lui, ma si sbagliava. Non sarà facile accettare lo stato delle cose.

Come raccontano le anticipazioni sul finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 5, si verrà a sapere che il padre di Maria e Giuseppe hanno un accordo sulle nozze. Cosa avranno in mente? Come se non bastasse, il signor Amato si impegna con ogni mezzo a mettere i bastoni tra le ruote al nipote, che sta per firmare un importante contratto con il direttore sportivo del Giro d'Italia. Nell'ultima puntata ancora fari puntati su Giuseppe, destabilizzato da una lettera compromettente proveniente dalla Germania che porta la firma di Petra. Amato, angosciato dalle possibili conseguenze, terrà all'oscuro la povera Agnese.