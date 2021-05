Le anticipazioni delle ultime puntate di DayDreamer sono ricche di sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 maggio su Canale 5, tutto si concentrerà intorno a Can e Sanem: i due saranno nuovamente una coppia, dopo che il fotografo avrà recuperato la memoria. La storia d'amore tra Divit e la scrittrice andrà benissimo, tanto che i due decideranno di sposarsi. Nell'ultima puntata della soap opera turca ci sarà un salto temporale di alcuni anni: Sanem darà alla luce tre gemelli. La storia d'amore tra Can e Sanem avrà un bellissimo lieto fine, nonostante i due abbiano affrontato molti ostacoli tutto andrà per il meglio.

Anticipazioni DayDreamer: Sanem turbata con Can

Nelle prossime puntate di DayDreamer Can proporrà a Sanem di unirsi al gruppo di arrampicata del K2, ma la donna rifiuterà immediatamente. La scrittrice sarà molto turbata e pretenderà di sapere se Can la veda ancora come una semplice amica, oppure come la sua fidanzata, ma Divit non saprà cosa rispondere. Sanem non reagirà molto bene al silenzio del suo amato e all'improvviso deciderà di mollare tutto. Successivamente Aydin deciderà insieme a Nihat di fare le consegne a domicilio per il negozio di alimentari. Sarà così che il padre di Sanem acquisterà un motorino elettrico, appositamente per il nuovo servizio del negozio.

Can invita Sanem alla festa della Fikri Harika

La Fikri Harika vincerà la campagna per WomanArt, così Ayca organizzerà una grande festa, alla quale verrà invitata anche Sanem. Più tardi Can si recherà personalmente al negozio di Nihat, per chiedere alla figlia Sanem di partecipare alla festa dedicata alla vittoria della Fikri Harika, ma la donna rifiuterà subito l'invito.

Leyla cercherà di convincere sua sorella a partecipare all'evento, ma la scrittrice sarà irremovibile. Sanem, infatti, sarà molto triste per il fatto che Can non ricordi ancora nulla della loro storia d'amore e per questo vorrà evitare in tutti i modi di incontrarlo. La scrittrice sarà determinata a ricominciare una nuova vita lontano dal suo amato.

Can recupera la memoria

Muzzafer e Cengiz saranno assai delusi per il rifiuto di Sanem, ma non si arrenderanno facilmente, tanto da organizzare un vero e proprio piano: Muzzafer modificherà la sua voce e telefonerà al negozio di Nihat per fare un ordine, poi chiederà che venga consegnato presso una villa a Beykoz. Sarà Sanem a consegnare l'ordine e di conseguenza si ritroverà alla festa della Fikri Harika. All'improvviso accadrà qualcosa di inaspettato: Can si renderà conto di aver recuperato completamente la sua memoria, ma inizialmente non dirà niente a nessuno. In un secondo momento, Divit deciderà di fare una bella sorpresa alla sua amata Sanem e gli chiederà di sposarlo.

Sanem e Can si sposano

Dopo aver passato molto tempo come semplici amici, Can e Sanem saranno di nuovo fidanzati: la coppia riuscirà a superare molti problemi, come quelli causati da Huma e da Aylin. Finalmente Sanem e il fotografo riusciranno a sposarsi, al grande evento parteciperanno tutti i familiari e gli amici che non hanno mai abbandonato la coppia, neanche nei momenti più difficili. Dopo le nozze, Can e Sanem saranno sempre più innamorati e la scrittrice, con grande sorpresa, resterà incinta. Le sorprese, però, non saranno ancora finite e non ci vorrà molto prima che Sanem scopra di aspettare ben tre bambini.

Sanem partorisce tre gemelli

Sanem avrà le doglie e sarà pronta per dare alla luce i sui tre gemelli, mentre Can sarà molto agitato per l'imminente nascita dei suoi figli e porterà la donna immediatamente all'ospedale.

In seguito i due arriveranno presso l'ambulatorio e saranno aiutati da un'infermiera, la quale cercherà in tutti i modi di calmare l'ansia della coppia, effettivamente molto impaurita all'idea di diventare genitori di tre gemelli. Nell'ultima puntata di DayDreamer ci sarà un salto temporale di diversi anni, nel quale i figli di Can e Sanem, due femmine e un maschio, saranno ormai cresciuti. Sarà così che Can e Sanem riusciranno a realizzare il loro sogno d'amore.