L'ultima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore sta per volgere al termine. Con il finale di stagione sempre più vicino, i telespettatori sono desiderosi di conoscere le sorti del matrimonio dei coniugi Conti. Le anticipazioni rivelano che Marta farà una scelta definitiva: partirà per gli Stati Uniti oppure rimarrà a Milano accanto al marito Vittorio? Stando agli spoiler ufficiali rilasciati sul web, la fotografa deciderà di scegliere la carriera, ma alcuni attori (tra cui Alessandro Tersigni) hanno parlato di un finale inaspettato.

Dunque, per maggiore chiarezza, Gloria Radulescu ha recentemente rivelato che ci sarà un colpo di scena. L'interprete di Marta Guarnieri ha anticipato: "Per il personaggio rimarrà una porta socchiusa".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Gloria Radulescu rivela: 'Marta potrebbe andare e venire'

Nelle ultime settimane sono state pubblicate in rete diverse anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 5. In particolare, si è parlato molto di come si evolverà la storyline di cui sono protagonisti Vittorio e Marta. Come il pubblico ha avuto modo di vedere, la quinta stagione è stata piuttosto complicata per i Conti. I due coniugi sono stati lontani quando la giovane è andata a New York per motivi di lavoro ed è scoppiata la crisi per via dei reciproci tradimenti.

Inoltre, nelle ultime puntate andate in onda su Rai 1, la fotografa ha ricevuto una proposta di lavoro negli Stati Uniti ed è intenzionata a partire. A proposito del finale e di cosa accadrà a Marta, nel corso di un'intervista rilasciata a NuovoTv, Gloria Radulescu ha parlato del suo personaggio e di cosa le riserverà il futuro.

L'attrice ha anticipato: "Posso dire che nell'ultima puntata avverrà un colpo di scena clamoroso. Magari nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore Marta potrebbe andare e venire da Milano".

Gloria Radulescu sul futuro di Marta ne Il Paradiso delle signore: 'Rimarrà una porta socchiusa'

Dunque, stando alle dichiarazioni di Gloria Radulescu, sembra che Marta non dirà addio al Paradiso delle signore, almeno non definitivamente.

Infatti, sempre nel corso dell'intervista l'interprete di Marta Guarnieri ha rivelato: "Per questo personaggio rimarrà una porta socchiusa". Perciò, secondo queste affermazioni, nella prossima stagione della soap le vicende di Vittorio Conti dovrebbero continuare ad intrecciarsi con quelle della moglie. Infine, proprio con riferimento alla crisi coniugale tra i due coniugi, l'interprete di Marta ha parlato della difficoltà del suo personaggio nel dividersi tra il desiderio di dedicarsi alla carriera e quello di continuare la sua vita accanto al marito. "Marta sarà divisa a metà tra la carriera e Vittorio", ha ammesso l'attrice.

L'interprete di Marta ammette: 'Il Paradiso delle signore mi ha dato tanto'

Gloria Radulescu è presente ne Il Paradiso delle signore sin dalla prima puntata della versione daily, dunque dalla terza stagione della fiction. Il suo personaggio ha sempre avuto un posto di rilievo all'interno della soap, sia come l'ereditiera della potente famiglia Guarnieri con la passione e il talento per la fotografia, sia come il grande amore del protagonista Vittorio Conti. Nella stagione che sta per concludersi Marta è ancora un personaggio centrale, in quanto giovane donna in bilico tra l'essere moglie e proseguire la carriera all'estero. In attesa di vedere cosa accadrà nel finale de Il Paradiso delle signore 5 e cosa riserverà al pubblico la sesta stagione, l'attrice ha parlato anche della sua esperienza nella soap.

Facendo un bilancio dei tre anni trascorsi nei panni di Marta Guarnieri, l'interprete romana ha ammesso: "La soap mi ha dato tanto sia a livello umano che professionale. Mi ha donato l'opportunità e il privilegio di lavorare con una grande squadra".