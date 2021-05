Nel finale de Il Paradiso delle Signore 5 Mancini ostacolerà le nozze tra Rocco e Maria? Il dubbio arriva dopo le ultime puntate andate in onda su Rai 1 in prima visione assoluta. La storia d'amore tra i due giovani va a gonfie vele e Rocco sta per coronare anche un suo sogno, quello di diventare un ciclista professionista. Grazie a una gara amichevole infatti, il giovane Amato è stato notato niente di meno che dal direttore sportivo del Giro D'Italia, che gli proporrà un contratto stellare. Come sempre però, qualcosa non andrà nel verso giusto.

Il Paradiso delle Signore 5, Giuseppe si intromette nella storia d'amore di Maria e Rocco

Agnese è molto preoccupata per l'atteggiamento di Giuseppe che, saputo della proposta di Mancini - il direttore sportivo che ha notato Rocco in bicicletta - ha tentato di smorzare l'entusiasmo del nipote in tutti i modi. Il signor Amato lo ha messo in guardia dicendogli che Mancini e il suo staff vogliono sfruttarlo solo per fini economici e non per il suo talento.

La verità è che Giuseppe e il padre di Maria hanno un accordo che riguarda proprio questo atteso e voluto matrimonio. Il signor Puglisi acconsentirà alle nozze solo se la figlia e il suo novello sposo si trasferiranno in Sicilia. Ora, se Rocco firmasse il contratto proposto da Mancini, sarebbe impossibile per lui pensare di vivere in un piccolo paese come Spartanna.

Un matrimonio a rischio nel finale Il Paradiso delle Signore 5

Di storie andate male in questa stagione ce ne sono state tante, a partire proprio da quella di Armando e Agnese. La signora Amato, dietro consiglio di Don Saverio, ha scelto di tornare con il marito per mantenere fede alle promesse fatte all'altare. Le cose non sono andate bene ma Agnese ha comunque stretto i pugni.

Ancora non sa che il marito nasconde una verità oscura che ha radici in Germania.

Vittorio e Marta finiranno per lasciarsi, con la giovane Guarnieri pronta a rifarsi una vita a New York. Incerto il futuro di Gabriella e Cosimo, anche se stanno tentando di mettere una pezza al loro matrimonio dopo gli ultimi drammatici eventi.

Cosa ne sarà invece di Rocco e Maria? Mancini è deciso a offrire al giovane Amato un contratto da ciclista professionista, ma se accettasse ci sarebbero delle ovvie conseguenze. Giuseppe, temendo il peggio, sta facendo di tutto per fargli cambiare idea. Dal canto suo però, il direttore sportivo non vuole mollare la presa. Non si esclude dunque che Mancini, con qualche inghippo, riesca a fermare le nozze di Rocco e Maria così da accaparrarsi il giovane talento. Non resta che attendere il finale di stagione per scoprire se l'amore vincerà anche su questo ennesimo ostacolo.