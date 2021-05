Buone notizie per gli appassionati delle soap Tv turche. Mr Wrong, la serie con protagonista Can Yaman e Love is in the air debutteranno sugli schermi italiani lunedì 31 maggio a partire dalle 14:45. Il tutto come emerge dal promo appena andato in onda sulle reti Mediaset.

La soap con Can Yaman e Love is in the air debuttano il 31 maggio

Mentre Daydreamer si avvia alla conclusione, un'altra soap con protagonista l'attore Can Yaman è pronta a fare il suo debutto sugli schermi di Canale 5. Si tratta di Mr Wrong, la serie TV turca che vede tra le protagoniste femminili Ozge Gurel, la Nazli di Bitter Sweet.

Dopo settimane di attesa, finalmente è giunta la notizia che Mr Wrong prenderà il via su Canale 5 il prossimo 31 maggio a partire dalle 14:45. La puntata dovrebbe durare sino alle 15:30, per poi lasciare il posto a un episodio di Love is in the air, altra nuova soap turca, anch'essa al debutto nella stessa giornata del 31 maggio.

Su Canale 5 due nuove soap turche al posto di Uomini e donne

Mediaset, quindi, ha scelto di far partire insieme i due nuovi prodotti che andranno a occupare la fascia oraria lasciata libera da Uomini e donne. Come noto infatti, il dating show di Maria De Filippi concluderà la sua stagione con la messa in onda dell'ultima puntata venerdì 28 maggio, prendendosi poi una meritata pausa estiva.

In attesa del ritorno di dame, cavalieri e tronisti a settembre, nel pomeriggio di Canale 5 i telespettatori potranno seguire le vicende di Mr Wrong e Love is in the air.

La trama delle nuove serie estive di Canale 5

Sbirciando le anticipazioni, si viene a sapere che Mr Wrong narrerà le vicende di due vicini di casa, Özgür (Can Yaman) e Ezgi (Ozge Gurel) molto diversi tra loro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Lui sarà un donnaiolo incallito mentre lei sarà una ragazza disillusa dall'amore. I due stringeranno un accordo e, con il prosieguo delle puntate, il loro rapporto si farà sempre più stretto. Per quanto riguarda invece Love is in the air, si sa che i protagonisti saranno due giovani ragazzi, Eda Yildiz e Serkan Bolat. Lei è una studentessa universitaria mentre Serkan un ricco imprenditore.

La trama vedrà la ragazza affrontare Serkan nel momento in cui verrà a sapere che l'uomo avrà tagliato i fondi che le garantivano la borsa di studio. Lo scontro tra i due avrà un epilogo inaspettato, visto che l'uomo le proporrà un patto, ossia quello di fingersi sua fidanzata per due mesi in cambio di una nuova borsa di studio. Inizialmente Eda rifiuterà ma alla fine si vedrà costretta ad accettare. Da qui partirà il racconto e solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà come si evolverà il loro rapporto.

Non resta dunque che attendere il prossimo 31 maggio per scoprire tutti i dettagli su queste due nuove soap Tv targate Mediaset.