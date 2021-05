Arriva il finale di stagione per Il Paradiso delle Signore 5, che tornerà su Rai a settembre 2021 con le nuove puntate. In esse si parlerà sicuramente di Giuseppe e di ciò che è accaduto in Germania durante la sua lunga assenza da Milano e dalla famiglia. A dare il via a questa trama inedita è la lettera di Petra, che arriverà come un fulmine a ciel sereno a casa Amato spezzando la ritrovata ma fragile armonia. Termina invece, almeno per il momento, la storia d'amore di Vittorio e Marta. La giovane Guarnieri accetterà l'allettante proposta lavorativa di Sterling e si trasferirà a New York senza il marito che rimarrà alla guida del Paradiso delle Signore pronto per un nuovo inizio.

Finale Il Paradiso delle Signore 5, il segreto di Giuseppe Amato

Agnese, dopo essersi lasciata andare con Armando e aver riscoperto l'amore vero, ha rinunciato a tutto per dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Giuseppe. Tutto sembrava andare bene, fino a quando Amato non si è cacciato di nuovo nei guai. Agnese e Armando, al corrente della verità, non lo hanno denunciato. I guai però torneranno a bussare alla porta di questa tormentata famiglia molto presto.

Nelle nuove puntate, infatti, Giuseppe riceverà una lettera firmata 'Petra'. Chi è questa donna? Senza dubbio ha un forte legame con il signor Amato, che rimarrà spiazzato da quanto letto. Le parole della misteriosa donna lo metteranno in difficoltà.

Giuseppe, avendo paura della reazione di Agnese, la terrà all'oscuro della compromettente missiva. Questa decisione però non sarà delle migliori, visto che avrà delle conseguenze importanti che, con tutta probabilità, verranno poi approfondite nella sesta stagione della soap. Ma non è finita qui.

Vittorio lascia Marta e inizia un nuovo capitolo ne Il Paradiso delle Signore 6

Finisce lasciando l'amaro in bocca la storia tra Vittorio e Marta, nonostante la coppia sia riuscita negli ultimi tempi a ricucire il loro rapporto. Sarà una telefonata di Sterling a cambiare le carte in tavola. Marta, messa con le spalle al muro dal marito, deciderà di accettare la proposta di trasferirsi a New York.

Prima della sofferta partenza, però, la bella Guarnieri e il marito trascorreranno una notte d'amore che potrebbe far ben sperare in una reunion nella nuova stagione. Non si sa ancora cosa deciderà di fare Vittorio che, nel frattempo, si rimboccherà le maniche per gestire al meglio il grande magazzino al quale è tanto legato. L'amore trionfa invece per Ludovica e Marcello, dopo essere riusciti a fermare le malevole intenzioni di Fiorenza. L'ex vicepresidentessa dovrà rinunciare all'idea di vendicarsi delle Brancia e al suo sogno di rivalsa.