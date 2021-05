Continua su Rai 1 l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore che viene trasmessa a partire dalle ore 15:50. Stando alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 maggio, Marta e Vittorio passeranno una notte di passione, ma questo non basterà per evitare che i due si separino.

Ludovica e Marcello fermeranno Fiorenza, mentre Rocco sarà pronto a parlare con il padre di Maria.

Gabriella vuole restare al Paradiso

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 24 maggio, Vittorio rifletterà sull'addio ormai conclamato con Marta, con quest'ultima che sarà indecisa se accettare o meno l'offerta della Sterling.

Intanto Rocco sarà euforico per il suo futuro da ciclista, mentre Maria non avrà la forza di dirgli che il padre darà il suo benestare alle nozze, a patto che poi tornino in Sicilia. Cosimo inviterà Gabriella a pensare seriamente all'idea di andare a lavorare a Parigi con Defois, ma lei non se la sentirà di lasciare il Paradiso.

Nell'episodio di martedì 25 maggio, Adelaide verrà a sapere che Marta ha accettato la proposta della Sterling e ne parlerà con Umberto. Maria sembrerà convinta nel dire tutto a Rocco, ma poi chiederà il supporto di Giuseppe affinché esorti il padre a non essere troppo rigido nelle sue richieste. Nel frattempo, Vittorio riferirà a Pietro della fine del suo matrimonio, proprio mentre Umberto starà consegnando alla figlia il biglietto per l'America.

Cosimo parte per la Francia

Secondo le anticipazioni di mercoledì 26 maggio, Rossi chiederà del tempo a Cosimo per riflettere. Rocco, dopo aver appreso le volontà del padre di Maria, proverà a fargli cambiare idea per evitare di tornare in Sicilia. Intanto Fiorenza farà seguire tutti i movimenti di Ludovica e Marcello da un giornalista di gossip.

Marta preparerà un pranzo con tutti i familiari per salutarli, ma quando incontrerà Vittorio le cose andranno diversamente da quanto pensato.

Nell'episodio di giovedì 27 maggio, dopo una notte di passione con Conti, Guarnieri sarà sempre decisa nel trasferirsi negli USA. Rocco penserà alla "fuitina" per costringere i genitori a farli sposare, ma qualcosa non andrà per il verso giusto.

Nel frattempo, Cosimo annuncerà alla madre la sua partenza per la Francia, anche se Gabriella non sarà ancora così certa di andare con loro. Inoltre Marcello e Ludovica capiranno di essere stati pedinati, mentre Marta scriverà una lettera d'addio struggente e chiederà a Gabriella di leggerla per lei.

Rocco è pronto a parlare con il padre di Maria

In base agli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore, Rocco sarà pronto ad andare in Sicilia per parlare con il padre di Maria, ma lei lo fermerà, temendo che ciò possa determinare la fine della loro storia. Intanto Giuseppe riceverà una lettera con firma Petra e nasconderà tutto ad Agnese. Vittorio proverà a risollevarsi dopo la separazione da Marta.

Infine Barbieri e Brancia fermeranno Fiorenza, e così potranno vivere pubblicamente il loro amore.