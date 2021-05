La soap opera Il Paradiso delle Signore, che va in onda su Rai 1, giunge al termine. Nella settimana che va dal 24 al 28 maggio 2021 andranno in onda le ultime puntate di questa quinta stagione che ha appassionato i telespettatori durante i pomeriggi dal lunedì al venerdì. I colpi di scena, per la coppia composta da Vittorio Conti e Marta Guarnieri, non mancheranno. Il finale si preannuncia particolarmente scoppiettante per i due coniugi, i quali alla fine decideranno di prendere ognuno la propria strada. Giuseppe invece riceverà una lettera, mentre Marcello Barbieri metterà con le spalle al muro Fiorenza Gramini.

Marta e Vittorio passano la notte insieme: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 maggio

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 maggio 2021, rivelano che Rocco verrà a sapere dell’ultimatum del padre di Maria. A questo punto il giovane Amato proverà a convincere il suo futuro suocero ad approvare il matrimonio con sua figlia, anche senza l’obbligo di ritornare in Sicilia. Nel frattempo Gabriella chiederà a Cosimo un po' di tempo per riflettere riguardo la sua decisione di andare a vivere a Parigi. Inoltre, la famosa stilista scoprirà da Beatrice e Armando dell'imminente rottura tra Vittorio e Marta: quest'ultima, in seguito, farà un pranzo in famiglia prima della sua partenza per gli Stati Uniti.

La giovane Guarnieri, dopo aver salutato gli amici a cui è molto legata, si recherà al grande magazzino: in questa occasione passerà la notte con suo marito Conti, ma l'indomani non cambierà idea sulla sua partenza. Fiorenza invece farà seguire Marcello e Ludovica da un giornalista che si occupa di gossip.

L'addio di Marta, Vittorio turbato

Le trame de Il Paradiso delle signore fino al 28 maggio rivelano che Rocco cercherà di risolvere i problemi della sua storia d'amore con Maria e, per tale motivo, penserà di ricorrere alla fuitina: il giovane Amato, però, capirà che non è la soluzione giusta da intraprendere. Intanto Cosimo farà sapere a sua madre Delfina che il loro trasferimento a Parigi si sta avvicinando.

Gabriella porterà a termine l'incarico che gli ha dato la giovane Guarnieri, la quale lascerà una lettera struggente alle Veneri. Nel finale della soap opera milanese in onda su Rai 1 l'addio di Marta metterà anche un punto definitivo riguardo il suo matrimonio con Vittorio, che resterà turbato quando penserà al momento di tenerezza che ha trascorso con sua moglie. Nel frattempo Fiorenza avrà tra le mani tutte le carte necessarie per un colpo giornalistico, con l'intento di svergognare per sempre Ludovica: tuttavia quest'ultima e Marcello scopriranno il piano spregevole della Gramini.

Una donna invia una lettera a Giuseppe: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'ultima settimana di messa in onda, rivelano che Gabriella prenderà finalmente una decisione sul suo trasferimento a Parigi.

Intanto Rocco si preparerà a firmare il contratto che potrebbe farlo diventare un ciclista serio, tanto che la società ciclistica capitolina sarà già pronta a investire su di lui. Nonostante ciò, il giovane Amato deciderà di partire per la Sicilia per affrontare il padre di Maria, la quale riuscirà a fermare in tempo il suo fidanzato grazie all'aiuto di Nino. Intanto Marcello costringerà Fiorenza a rinunciare al suo piano, tanto che lui e Ludovica potranno vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. Giuseppe invece riceverà una lettera compromettente da parte di una donna e, per tale motivo, cercherà di tenere sua moglie Agnese all'oscuro della vicenda. Vittorio, nonostante la fine del suo matrimonio con Marta sarà ancora molto dolorosa, si impegnerà a rendere ulteriormente bello il suo adorato negozio, con rinnovato entusiasmo ed idee.