Il Paradiso delle Signore giunge al termine della quinta stagione con l'ultima settimana dal 24 al 28 maggio che sarà ricca di colpi di scena. I telespettatori della soap di Rai 1, infatti, assisteranno alla fine della storia d'amore tra Marta e Vittorio che ha tenuto con il fiato sospeso i suoi fan per molte settimane. Ci saranno novità anche per la famiglia Amato, con Giuseppe che riceverà una lettera compromettente dalla Germania e Rocco che farà di tutto per risolvere la situazione con il padre di Maria. Ludovica e Marcello riusciranno a vivere la loro storia alla luce del sole dopo aver messo con le spalle al muro Fiorenza, mentre Gabriella si prenderà ancora tempo per decidere sul suo futuro.

Marta deciderà di partire per New York

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 maggio raccontano che la lunga storia d'amore tra Marta e Vittorio giungerà al capolinea. La donna, infatti, dopo l'ultimatum dato da Vittorio deciderà di partire per gli Stati Uniti e rinunciare al suo matrimonio con Conti. Prima del suo trasferimento, tuttavia, la figlia di Umberto incontrerà suo marito al Paradiso e trascorrerà con lui un'ultima notte di passione. Il riavvicinamento tra i due non cambierà le cose, perché Marta partirà ugualmente e lascerà una lettera per i suoi cari che sarà letta da Gabriella e in cui con parole struggenti spiegherà che il suo matrimonio è ormai finito. Nel frattempo, Maria parlerà con Rocco della richiesta del signor Puglisi, spegnendo l'entusiasmo che il ragazzo nutriva nei confronti del futuro.

Il padre di Maria, infatti, si è detto disposto a concedere la mano di sua figlia solo a patto che gli sposi si trasferiscano in Sicilia. La ragazza chiederà aiuto anche a Giuseppe, affinché l'uomo interceda con suo padre, ignorando il fatto che lo zio di Rocco è complice della richiesta di Puglisi.

Maria convincerà Rocco a non partire per la Sicilia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per l'ultima settimana della quinta stagione rivelano che, nelle puntate dal 24 al 28 maggio, Rocco penserà a come poter vivere liberamente il suo amore e considererà anche l'idea di una "fuitina", ma alla fine deciderà che la cosa migliore da fare sia raggiungere il suocero in Sicilia e parlare con lui.

Maria, tuttavia, riuscirà a fermare il ragazzo prima della sua partenza. Intanto, Gabriella sarà assalita da molti dubbi e non vorrebbe partire per Parigi, nonostante Cosimo le abbia spiegato che sarebbe la soluzione migliore per tutti. La donna deciderà di prendersi ancora del tempo e suo marito glielo concederà, dimostrando ancora una volta di avere molta pazienza, ma intanto informerà Delfina che il loro trasferimento è ormai vicino. Per Giuseppe, invece, arriverà una notizia che sarà come un fulmine a ciel sereno. Amato, infatti, era riuscito a farla franca dopo aver truffato il Paradiso ed aveva riconquistato la fiducia di sua moglie e suo figlio, ma per lui ci sarà un'altra sorpresa che potrebbe complicare le cose.

L'uomo riceverà una lettera dalla Germania da parte di una donna e il suo contenuto compromettente gli farà credere che la cosa migliore da fare sia nascondere tutto ad Agnese.

Fiorenza proverà ad ostacolare Marcello e Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 24 al 28 maggio annunciano anche un lieto fine per Marcello e Ludovica che ritroveranno un sentimento ancora più forte dopo le tante difficoltà superate. I ragazzi, tuttavia, dovranno far fronte a Fiorenza che li farà seguire da un giornalista di gossip perché vorrebbe creare uno scandalo. Grazie all'intervento di Marcello, la donna non riuscirà a portare a termine il suo piano e finalmente Barbieri potrà vivere il suo amore alla luce del sole.

Per Gloria, invece, la felicità sembrerà ancora lontana, perché la donna scoprirà che il padre di Stefania potrebbe trasferirsi a Milano e allontanarla dalla figlia appena ritrovata.