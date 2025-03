Gennaro Gagliotti sarà protagonista nelle prossime puntate di Un posto al sole e non si esclude che il suo obiettivo finale siano i Cantieri Palladini.

Presto Roberto sarà in forte difficoltà con i cantieri e chiederà un prestito a Gennaro. Quest'ultimo potrebbe approfittare del brutto momento iniziando a diventare socio per sottrargli l'azienda all'imprenditore in futuro.

Dove arriverà Gennaro Gagliotti?

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, le ambizioni di Gagliotti potrebbero andare ben oltre la distribuzione dei prodotti agricoli. Gennaro riceverà la richiesta di un prestito da Roberto ed è possibile che l'imprenditore studi un modo per attaccare anche i Cantieri Palladini.

Gennaro è molto vicino a Ferri, ma potrebbe avere anche un secondo fine: iniziare come socio per poi espandersi rapidamente. In questo momento, le aziende di Roberto Ferri stanno passando un periodo molto critico e quando Gennaro lo scoprirà potrebbe decidere di approfittarne fingendosi amico. Se questo dovesse avverarsi, Gagliotti seguirebbe le orme di Roberto che non molto tempo fa gli ha raccontato di aver approfittato della debolezza degli altri per fare la sua scalata sociale. Marina si è da sempre opposta all'ingerenza di Gagliotti nella vita di Roberto, ma lui non ha dato retta al sesto senso di sua moglie. Ferri vede in Gennaro un grande imprenditore che partendo dal basso, è riuscito a diventare leader nel suo settore.

Elena diventerà una pedina di Gennaro?

Nelle puntate andate in onda, subito dopo il ricovero di Michele, Gennaro ha rubato le chiavi a Raffaele ed è entrato in casa di Silvia per cancellare l'inchiesta di Saviani dal pc. Gagliotti, quindi, non avrà più il problema delle gravi accuse di sfruttamento sul lavoro e probabilmente riprenderà il suo lavoro come prima.

Gennaro concederà con facilità il prestito a Roberto e questo renderà ancora più solida la loro amicizia. Oltre al legame con Ferri, Gennaro potrebbe anche puntare a una relazione con Elena, la figlia di Marina. Al loro primo incontro si è percepita una certa attrazione che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante.

La vicinanza di Elena potrebbe rivelarsi per Gagliotti un altro modo per entrare sempre più in confidenza con Roberto per poi colpirlo alle spalle.

Michele rischia la paralisi

Nelle puntate di Un posto al sole in onda in questi giorni, c'è molta preoccupazione per Michele Saviani, ferito da un proiettile e in gravi condizioni. I medici hanno scongiurato il pericolo di vita con una delicata operazione, ma hanno anche parlato a Silvia dell'eventualità di importanti danni neurologici. Michele potrebbe svegliarsi e accorgersi di aver perso l'uso delle gambe. In questo caso Rossella sarebbe ancora più tormentata dai sensi di colpa. La ragazza si sente responsabile della sparatoria messa in atto da Fusco. Il medico ha perso la ragione subito dopo la denuncia ed è tornato in ospedale fuori di sé, armato.