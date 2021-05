Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:50 su Rai 1. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa venerdì 21 maggio svelano nuovi colpi di scena. Cosimo ha in mente di stabilirsi a Parigi con sua madre e sua moglie. Pertanto, per convincere Gabriella a fare questo passo, le organizzerà un incontro a sorpresa con il suo mentore Defois. Marcello riuscirà ad evadere dal carcere grazie all'intervento di Ludovica. Al contempo Fiorenza continuerà le sue indagini e verrà a sapere che Barbieri è finito in prigione.

In questo modo la signora Gramini avrà un appiglio sul quale costruire il suo piano di rivincita. Marta, intanto, è alquanto sconfortata, la giovane teme che non ci sia modo di salvare il suo matrimonio. Nel frattempo Rocco riceverà un'importante proposta che potrebbe cambiare il suo futuro. Maria, dal canto suo, non è serena dato che suo padre ha già programmato che ritornino in Sicilia dopo le nozze.

Il Paradiso, trama 21 maggio: Cosimo organizza una sorpresa a Gabriella

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 21 maggio rivelano che Cosimo ha in mente di lasciare Milano per cominciare altrove una nuova vita. Il giovane sembra deciso a stabilirsi a Parigi insieme alla sua famiglia.

Pertanto, per convincere la consorte a compiere questa svolta, le organizzerà un incontro con Defois, il suo mentore parigino.

Anticipazioni Il Paradiso: Marcello riesce ad evadere dal carcere

Gli spoiler dell'episodio del 21 maggio preannunciano che Marcello, grazie all'intercessione di Ludovica, riuscirà ad evadere dal carcere.

Tuttavia Brancia ignora che Fiorenza è sulle sue tracce per colpirla e riprendersi il ruolo di vicepresidentessa del Circolo. Difatti Gramini verrà a sapere che Barbieri è stato in prigione e non è da escludere che possa servirsi di questo segreto per minare la reputazione di Ludovica. Nel frattempo Marta, temendo per le sorti del suo matrimonio, si confiderà con il padre.

Il Paradiso, spoiler 21/5: Conti mette la moglie con le spalle al muro

La trama della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 21 maggio lascerà spazio anche alla coppia formata da Maria e Rocco. Il giovane Amato riceverà una proposta che potrebbe cambiare decisamente il suo futuro. Maria non sembra serena poiché suo padre vorrebbe che lei torni a Partanna dopo essersi sposata. Vittorio, intanto, capisce che è finito il tempo delle indecisioni e dei ripensamenti. Pertanto chiederà a Marta di prendere una decisione definitiva in merito alla proposta di lavoro che ha ricevuto dagli Stati Uniti.