Il talent show Amici 20 è ormai giunto alla conclusione in quanto mancano solamente due puntate alla proclamazione del vincitore che ci sarà sabato 15 maggio. Il pubblico è pronto a televotare i propri preferiti e intanto i ragazzi in casetta appaiono sempre più agitati. In particolare nel daytime del 7 maggio la produzione ha mandato in onda un filmato in cui da una situazione banale, è nata una discussione tra i ragazzi che ha portato la ballerina Serena Marchese alle lacrime. La discussione è avvenuta proprio tra quest'ultima e il cantante Luca Marzano, in arte Aka7even.

La discussione tra i ragazzi di Amici 20, Serena Marchese e Luca Marzano

Complice la tensione per la semifinale in casetta, i due ragazzi hanno cominciato a discutere: "Io se mai dovessi uscire nella semifinale di domani - ha affermato Aka7even - prima di andarmene mi faccio la pasta al sugo". Allora Serena Marchese ha risposto che il cantante dovrà vedere se la produzione glielo consentirà. A quel punto il cantante ha risposto in questo modo alla ballerina: "Fatti i fatti tuoi Serena, ma stai sempre in mezzo, però scassi troppo il c...". A quel punto Serena Marchese non ce l'ha fatta più e ha sbottato: "State veramente esagerando basta rispondere così, rispondete sempre male e mi sta sui c....

dopo un po' questa situazione, chissà perché quando dovete rispondere male lo fate sempre con me". Dalle parole della ballerina supportata da Alessandra Celentano, sembra che non sia la prima volta che qualcuno dei concorrenti le risponde male e dunque lei dopo aver sopportato questa situazione per un po' ha sbottato.

Il ballerino Alessandro consola la ballerina di Amici supportata da Alessandro Celentano

Aka sembra non aver preso sul serio le parole della ragazza ed è andato via dalla cucina, luogo in cui era avvenuta la discussione. A quel punto Serena è scoppiata in lacrime e il ballerino Alessandro ha provato a rincuorarla. "Piango perché non è da me rispondere male - ha spiegato la ballerina ad Alessandro - poi passo io per quella cattiva.

Ci sta una volta, due, tre, ci sto pure allo scherzo ma poi la situazione diventa pesante". Successivamente Alessandro le ha spiegato che è giusto il suo punto di vista e che è normale che anche lei, in questo momento particolarmente teso, si sfoghi e scoppi. Infine il ballerino ha detto alla cimpagna di non pensarci più, di dare il giusto peso alle cose in quanto non è avvenuto nulla di grave. Dai daytime precedenti Aka e Serena sembravano essere molto in sintonia e i fan sono rimasti sorpresi da questo litigio. Avranno chiarito i ragazzi dopo la discussione in casetta?