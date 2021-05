Nella puntata di DayDreamer in onda giovedì 6 maggio su Canale 5, il team della Fikiri Harika dovrà adoperarsi per cercare un attore che interpreti Arthur Capello. Sanem troverà la persona giusta, ma purtroppo accadrà l'impensabile. Intanto a casa Aydin si farà sempre più ostile la convivenza tra Nihat e l'ospite speciale CeyCey.

Il team della Fikri Harika cerca un possibile Arthur Capello

L'incontro tra il signor Senim e Sanem non è andato nel migliore dei modi: nonostante la ragazza gli abbia detto che è impossibile lavorare con Arthur Capello a causa del suo cachet stellare, il dirigente della Woman Art Kozmetic si è detto disponibile per pagare di tasca sua il compenso per il regista.

Quindi ora per il team della Fikri Harika sorgerà l'ennesimo problema: bisognerà trovare un attore che interpreti il regista.

Altro quesito da affrontare è la "fama" del regista. Visto che al signor Asim è stato raccontato che Arthur Capello nutre di una fama a livello internazionale, diventa indispensabile che anche sul web siano presenti delle informazioni sul suo conto, così Leyla ed Emre penseranno d'ingaggiare l'ex hacker di Aylin, quello che la malvagia donna aveva pagato per far accusare Can di plagio. In questo modo potranno creare dei siti fittizi riguardanti Capello.

Can e Sanem vanno insieme in teatro

Inizieranno le ricerche del possibile Arthur Capello e sarà proprio Sanem a identificare quello giusto.

Si chiama Hayati Tokmak, è un attore teatrale e parla molto bene l'inglese, caratteristica molto importante per impersonare Arthur Capello. Al momento è occupato in teatro con una pièce, così Can e Sanem decideranno di andare a vederlo.

Dopo la visione dello spettacolo i due incontreranno l'attore nel suo camerino e gli parleranno dell'offerta di lavoro, che lo renderà veramente entusiasta, ma purtroppo accadrà l'impensabile.

Hayati Tokmak, infatti, si sentirà male: avrà un infarto e perderà conoscenza. In attesa dell'ambulanza sarà proprio Can a prestargli il primo soccorso e fortunatamente l'uomo si salverà.

Nihat contro CeyCey per i suoi piatti salutari

Intanto a casa Aydin la convivenza con CeyCey non proseguirà bene per il capo famiglia. Infatti Nihat non riuscirà più a sopportare tutti i piatti a base di tofu che il simpatico impiegato della Fikri Harika gli preparerà per far fronte ai suoi problemi di salute, in particolar modo al diabete.

Non si potrà dire la stessa cosa di Mevkibe e Leyla, che invece con lui si troveranno in perfetta armonia.

Nihat deciderà di esporre il suo malcontento anche alla moglie, ma Mevkibe sarà impassibile: se gli impediscono di mangiare lo fanno solo per il suo bene e CeyCey sta solo pensando ad aiutarlo.