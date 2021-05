Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:50 su Rai Uno. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso il 20 maggio rivelano nuovi colpi di scena. Vittorio verrà a conoscenza della proposta di lavoro che la moglie ha ricevuto dalla Sterling. Il dottor Conti non prenderà molto bene la notizia poiché capirà che Marta gli ha nuovamente mentito. Al contempo Umberto ed Adelaide sono preoccupati per il futuro della giovane. I due non sanno cosa fare per aiutare Marta a prendere la decisione giusta.

Maria e Rocco, almeno momentaneamente, appaiono affiatati ed uniti. Il giovane Amato, intanto, sarà convocato per un allenamento dal direttore di una squadra ciclistica che prenderà parte al Giro d'Italia. L'avvocato Finzi lascerà una convocazione per Ludovica. La giovane Brancia, non appena la riceverà, lascerà il circolo. Ludovica, però, non sa di essere seguita da Fiorenza, la quale è sulle sue tracce per scoprire i segreti che nasconde. Pedinandola di nascosto, Gramini scoprirà la relazione fra Marcello e la vicepresidentessa del Circolo.

Il Paradiso, puntata 20 maggio: Vittorio saprà della proposta di lavoro per Marta

Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda il 20 maggio svelano che Vittorio verrà a conoscenza dell'offerta di lavoro che Marta ha ricevuto da parte della Sterling.

Conti, poiché la moglie glielo ha tenuto nascosto, si sentirà nuovamente ferito dal suo comportamento. Nel frattempo il futuro di Marta è fonte di preoccupazione anche per Umberto e la contessa. I due non sanno cosa consigliare alla ragazza. Difatti, qualora Marta dovesse accettare la proposta di lavoro, sarebbe inevitabile che si trasferisca negli Usa.

Anticipazioni Il Paradiso: Rocco convocato per un allenamento importante

La trama della puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 maggio lascerà spazio anche alle vicende della coppia formata da Rocco e Maria. I due giovani siciliani, dopo mille peripezie per dichiararsi, appaiono più uniti che mai. Rocco, intanto, riceverà una chiamata dal direttore di una squadra ciclistica.

Il magazziniere sarà convocato per un allenamento in vista del prossimo Giro d'Italia.

Il Paradiso, episodio 20 maggio: Fiorenza scopre la verità su Ludovica

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 20 maggio preannunciano che l'avvocato lascerà una comunicazione per Ludovica. La giovane, non appena la riceverà, si allontanerà da circolo. Fiorenza non perderà l'occasione per indagare sulla vita della ragazza. Pertanto deciderà di seguire Ludovica per vedere dove è diretta. In questo modo la donna scoprirà la relazione fra lei e Marcello. Non è da escludere che Gramini si serva di questo segreto per minare la reputazione della giovane Brancia e strapparle il posto di vicepresidentessa del Circolo.