Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 maggio lasciano intendere che non mancheranno le sorprese. Per il giovane Barbieri il destino sarà segnato: l'unica soluzione per evitare il carcere sarà quella di fuggire.

Tra Maria e Rocco invece trionferà l'amore. I due ragazzi decideranno di ufficializzare il loro fidanzamento anche in Sicilia e, siccome avranno intenzione di sposarsi, Giuseppe dirà al nipote di parlare con il suocero.

Cosimo si scusa con l'ex fidanzato di Gabriella

Durante gli episodi de Il Paradiso delle Signore che verranno trasmessi dal 10 al 14 maggio 2021, Vittorio continuerà a pensare ad un riavvicinamento con Marta. Nonostante per il dottor Conti non sia facile dimenticare il momento in cui ha visto la moglie tra le braccia dell'amante, vorrà a tutti i costi salvare il suo matrimonio. Intanto la giovane Guarnieri prenderà un'importante decisione circa il suo legame con Romagnoli.

Cosimo chiederà ancora una volta scusa a Gabriella per essersi comportato male al Circolo durante la sua premiazione. Per riconquistare la fiducia della moglie, il giovane imprenditore si recherà in Caffetteria da Salvo per ammettere l'errore commesso dinanzi alla stilista.

Per Ludovica e Marcello, invece, arriverà il momento di salutarsi: il ragazzo non avrà molte possibilità per scampare alla prigione. L'unica soluzione sarà quella di lasciare la città e, per questo motivo, il signor Ferraris e il giovane Amato si metteranno al lavoro per progettare la fuga del ragazzo.

Il marito di Gabriella continuerà ad impegnarsi per dimostrare alla moglie di essere cambiato.

Cosimo deciderà di affrontare Umberto e gli chiederà scusa per aver fatto quella scenata di gelosia all'interno del prestigioso locale milanese.

Ludovica apprende che Marcello è in carcere

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore rivelano che tra Rocco e Maria ci sarà sempre più intesa. I due ragazzi saranno sempre più innamorati l'uno dell'altra e, alla luce di questa svolta, il giovane Amato comunicherà alla sua famiglia l'intenzione di sposarsi.

Agnese e Giuseppe saranno molto contenti, infatti il capofamiglia consiglierà al nipote di chiamare il padre di Maria per comunicargli la bella notizia.

Nel frattempo, la contessina Brancia scoprirà che il suo amato Marcello non è partito per l'Australia come le aveva fatto credere. Il giovane sarà in prigione e Ludovica farà di tutto per ottenere il permesso per andarlo a trovare.