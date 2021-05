Con la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 10 maggio 2021, inizierà una nuova settimana all'interno del più importante magazzino milanese. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno le sorprese. Il riavvicinamento tra Vittorio e Marta darà non poche speranze nel dottor Conti. Il direttore dell'atelier proverà in tutti i modi a tornare insieme alla moglie, che nel frattempo prenderà una decisione definitiva circa il flirt con Dante. Il marito di Gabriella invece si sentirà in colpa per aver trattato male Salvatore al Circolo e davanti alla stilista gli porgerà le dovute scuse.

Ludovica e Marcello invece approfitteranno degli ultimi momenti da trascorrere insieme: i due ragazzi verranno travolti dalla passione, prima del triste addio. Il barman deciderà infatti di lasciare la città e grazie all'aiuto di Salvo e del signor Ferraris, tutto sarà pronto per la fuga.

Cosimo cerca di rimediare ai suoi errori

Durante il centoquarantaseiesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 10 maggio 2021, Vittorio continuerà a pensare al riavvicinamento con la moglie. Come visto infatti nella puntata precedente, i coniugi hanno ritrovato il feeling di un tempo, grazie all'amore che li unisce per il grande magazzino. Alla luce di quanto accaduto, il direttore dell'atelier spererà che Marta si decida al più presto a tornare insieme a lui.

Intanto la figlia di Umberto prenderà un'importante decisione, per quanto riguarda il suo rapporto con Romagnoli. Nel frattempo Cosimo sarà sommerso dai sensi di colpa per essersi comportato male al Circolo. Dopo aver fatto la scenata di gelosia alla moglie, nel corso della premiazione, l'imprenditore cercherà di rimediare agli errori commessi.

Il marito di Gabriella porrà le sue scuse al titolare della Caffetteria dinanzi a Gabriella. Salvatore accetterà le parole di Cosimo e cercherà, anche se a malincuore, di tenere le distanze dalla sua ex fidanzata.

Ferraris e Amato aiutano Barbieri

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che Marcello e la contessina Brancia trascorreranno una notte di passione.

I ragazzi saranno travolti da un forte amore, consapevoli che molto presto tutto ciò giungerà al termine. Il giovane Barbieri non avrà altra scelta se non quella di scampare alla prigione, lasciando per un lungo periodo di tempo Milano. Ad aiutare Marcello saranno Salvatore e Armando, i quali progetteranno la fuga del giovane, nonostante saranno molto dispiaciuti per il suo futuro. A Ludovica invece non rimarrà che sperare affinché il suo amico avvocato, trovi al più presto un modo per liberare da ogni accusa il suo fidanzato.