Continua su Canale 5 l'appuntamento della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 9 a sabato 15 maggio, Ridge e Steffy saranno sul punto di licenziare Sally, ma una volta che i due apprenderanno della condizioni di salute della donna decideranno di assegnarle un ruolo prestigioso nell'azienda. Inoltre Wyatt deciderà di lasciare Flo per tornare con Sally, mentre Douglas chiederà ad Hope di sposare suo padre.

Brooke non si fida di Thomas

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno trasmesse dal 9 al 15 maggio, Liam si confronterà con Thomas e gli rimprovererà di aver inscenato tutto al solo scopo di influenzare Douglas. Hope consolerà il bambino e gli dirà che sarà sempre la sua mamma. Intanto Thomas chiederà a Zoe di essere sua moglie. La proposta di Forrester provocherà qualche dubbio, soprattutto in Brooke che la considererà l'ennesima macchinazione orchestrata dal giovane Altri però si mostreranno contenti. In tutto questo Douglas, disperato, chiederà a Hope di non abbandonarlo e di persuadere il padre a sposare lei.

Wyatt torna con Sally nelle sue ultime settimane di vita

Secondo le anticipazioni televisive fino al 15 maggio, Hope sarà colpita dal comportamento di Douglas e andrà da Thomas per convincerlo a non sposare Zoe.

La donna infatti è convinta che si tratti di una mossa alquanto avventata.

Intanto Ridge e Steffy non saranno per nulla soddisfatti del lavoro fatto da Sally e prenderanno in considerazione l'idea di licenziarla. Quando Katie scoprirà le loro intenzioni, gli rivelerà di non farlo perchè lei è in fin di vita.

Nel frattempo Wyatt sarà molto triste per quanto successo alla Spectra e insieme a Flo converranno sul fatto che non è il caso di lasciarla sola nelle sue ultime settimane di vita.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Lo Spencer si incontrerà con la ragazza e le dirà che ha lasciato la Fulton, perchè ha deciso di stare con lei. In tutto questo Sally, dopo avere ascoltato la dichiarazione d'amore di Wyatt, accetterà di tornare con lui. Inoltre Katie si troverà in ufficio con Ridge e Steffy, per evitare il licenziamento.

Sally collabora con Ridge nella linea d'alta moda della Forrester Creations

In base agli spoiler della prossima settimana, i Forrester - una volta appresa la grave malattia di Sally - la convocheranno in ufficio e le annunceranno che collaborerà con Ridge per la collezione d'alta moda dell'azienda. Spectra non potrà che essere sorpresa. Intanto tutti si prodigheranno per rendere quanto più belli possibili gli ultimi giorni in vita di Sally.

Flo, pur amando tantissimo Wyatt, comprenderà per il bene della donna che dovrà mettersi da parte e spingerà il suo fidanzato a tornare a vivere con lei. Katie dal canto suo sarà molto perplessa, ma Spencer le ribadirà che farà di tutto per essere il più credibile possibile con Sally. [VIDEO]