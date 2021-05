Nella puntata di DayDreamer in onda martedì 11 maggio su Canale 5, la storyline sarà piena di "adii". CeyCey lascerà casa degli Aydin, ma non saprà ancora dell'accordo fatto tra Emre e Muzaffer, come la prenderà? Intanto i fratelli Divit si prepareranno a salutare Aziz, l'uomo infatti ha deciso di lasciare Istanbul.

Sanem sempre più gelosa di Ayca

Sanem sarà sempre più gelosa di Ayca e il suo risentimento nei confronti della ragazza crescerà ancora di più dopo un pranzo di lavoro, in un ristorante messicano, tra le due ragazze e Can. La giovane Aydin avrà proprio paura di perdere il fotografo, soprattutto perché gli ha sentito dire che "non la sente più nel suo cuore", ma Sanem sarà determinata a combattere affinché tutto ciò non accada, minacciando addirittura di far scattare una "guerra".

CeyCey lascia casa degli Aydin, Muzaffer fa un salto di carriera

Intanto CeyCey si appresterà a lasciare casa degli Aydin. Dopo l'offerta fatta da Emre a Muzaffer (in cui gli ha promesso che lo farà partecipare alle riunioni del gruppo creativo della Fikri Harika), il simpatico pubblicitario tornerà a vivere con il suo ex coinquilino. Questo sarà sinonimo di gioia per Nihat, che non sopportava più la presenza di CeyCey e la sua spasmodica voglia di propinarli sempre dei piatti salutari.

Quando tornerà a lavoro, però, CeyCey scoprirà "il salto di carriera" fatto improvvisamente da Muzaffer, in quanto si accorgerà che non è più un semplice "office boy" e che lui, oramai, è l'unico a non poter prendere parte alle riunioni dei creativi.

Scoprirà di essere stato preso in giro e la cosa non gli andrà giù.

Aziz dice addio a tutti: ha deciso di lasciare la Turchia per andare ad Amsterdam

Nel mentre in agenzia Can ed Emre riceveranno la visita di Aziz. I due fratelli, però, non potranno immaginare che il padre sarà li per annunciargli la sua imminente partenza. Ebbene sì, Aziz ha deciso di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Amsterdam.

Dietro tale scelta c'è una valida motivazione: il suo rapporto con Mihriban non è più come gli inizi e a causa dei continui litigi con Huma e la donna, ogni giorno che passa, assomiglia sempre di più (caratterialmente parlando) alla sua ex moglie. Per questo motivo ha deciso di cambiare vita.

Il saluto con i figli sarà molto commovente, ma anche quello con tutti gli altri membri dell'agenzia, soprattutto con Sanem.

La ragazza, mentre lo vedrà andare via, non riuscirà a trattenere le lacrime. Stessa cosa accadrà a Mihriban quando scoprirà che il suo amato la sta lasciando per sempre. Proverà anche a trattenerlo in città, ma non ci riuscirà. E con Huma come andranno le cose? Aziz andrà da lei per dirle "arrivederci"?