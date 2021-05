Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, e le anticipazioni riguardanti la nuova puntata in onda il 26 maggio su Rai 1 rivelano che ci saranno dei colpi di scena che renderanno ancor più scoppiettante il finale della quinta stagione.

Occhi puntati in primis su Marta: per la moglie di Vittorio, infatti, arriverà il momento di prepararsi per la partenza per gli Stati Uniti. Gabriella invece continuerà ad essere in crisi in merito all'eventuale trasferimento a Parigi. Rocco verrà messo al corrente dell'ultimatum che ha ricevuto la sua promessa sposa, Maria, da parte del padre.

Trama Il Paradiso delle signore 26 maggio: Rocco scopre la verità sul padre di Maria

La trama de Il Paradiso delle signore del 26 maggio riporta che Rocco scoprirà tutta la verità sull'ultimatum che sua moglie Maria ha ricevuto da parte del padre. Quest'ultimo vuole che dopo le nozze sua figlia ritorni di nuovo a vivere in Sicilia.

A questo punto Rocco deciderà di intervenire in prima persona: il giovane cercherà di convincere l'uomo a cambiare idea, affinché non imponga più a lui e a Maria di trasferirsi in Sicilia dopo il matrimonio.

Gabriella sempre più in crisi con Cosimo

Gabriella sarà sempre più in difficoltà in merito all'eventualità di lasciare Milano. Cosimo le ha chiesto di trasferirsi insieme a lui a Parigi dove potrebbero riprendere in mano le redini della propria vita, ricominciando da zero.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 5, però, sottolineano che Gabriella non sarà per niente convinta di questa soluzione e, di fronte all'insistenza di suo marito, gli chiederà di darle un po' di tempo per riflettere e per capire bene cosa fare.

Nel frattempo, la stilista del grande magazzino scoprirà da Armando e Beatrice la notizia della rottura definitiva tra Marta e Vittorio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Marta pronta per la partenza rivede Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26 maggio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, poiché dalle anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 26 maggio si apprende che Marta si preparerà ad affrontare la partenza per gli Stati Uniti d'America.

La donna deciderà di trascorrere il suo ultimo giorno in Italia insieme alla famiglia, e organizzerà un pranzo con i parenti e gli amici più cari.

In serata Marta deciderà di fare un giro nel grande magazzino: all'apparenza sembrerà vuoto, ma in realtà all'interno ci sarà ancora il marito Vittorio. Marta lo vedrà per caso e, per un attimo, si avrà l'impressione che le cose potrebbero cambiare per sempre.