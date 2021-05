L'appuntamento con Il Paradiso delle signore ritorna dal 24 al 28 maggio 2021 in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate in primis alla coppia composta da Marta e Vittorio. Per i due, infatti, sarà il momento di affrontare la loro crisi matrimoniale e prendere una decisione definitiva sul futuro insieme. Occhi puntati anche su Gabriella che si ritroverà sempre più in crisi in vista del possibile trasferimento. Marcello, invece, dopo essere tornato in libertà potrà vivere il suo sentimento con Ludovica.

Gabriella in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore al 28 maggio 2021, rivelano che Cosimo cercherà in tutti i modi di convincere Gabriella ad accettare la sua proposta di trasferimento a Parigi.

Il giovane Bergamini, infatti, ritiene che questa partenza possa essere un vero e proprio toccasana per entrambi, dato che in questo modo si lascerebbero alle spalle il loro passato e potrebbero riprendere in mano le redini della loro vita, lontani da tutto e tutti.

Peccato, però, che la stilista del Paradiso non la pensi allo stesso modo. Gabriella, infatti, apparirà in forte crisi perché non sa quale possa essere la scelta giusta per lei: accettare il trasferimento oppure restare a Milano e proseguire il suo lavoro al fianco di Vittorio Conti?

Marta decide di lasciare Milano e Vittorio

Una scelta decisamente non facile per Gabriella, la quale però in questo attesissimo finale di stagione della soap opera, maturerà finalmente una scelta e metterà così al corrente suo marito Cosimo, speranzoso di poterla avere al suo fianco a Parigi.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 maggio 2021, rivelano che Marta deciderà di mollare tutto e di ritornare in America, dove ha ricevuto una nuova importante offerta di lavoro.

Dopo aver riflettuto a lungo e dopo aver affrontato suo marito Vittorio, la donna riterrà giusto cogliere al volo questa nuova opportunità che le è stata data e lascerà così Conti in un vortice di disperazione.

Prima dell'addio, Marta e Vittorio si ritroveranno a passare anche una notte insieme: nonostante la passione e il sentimento che li unisce, la donna non cambierà idea sulla sua decisione di lasciare Milano.

Tra Marcello e Ludovica trionfa l'amore: trame Il Paradiso delle signore 24-28 maggio

Occhi puntati anche su Marcello: il giovane ragazzo uscirà di prigione e sarà grazie all'intervento di Ludovica.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore al 28 maggio rivelano che a questo punto i due decideranno di liberarsi delle minacce di Fiorenza e riusciranno a metterla con le spalle al muro.

Eliminato il "nemico", Marcello e Ludovica saranno pronti a prendere in mano le redini della loro storia d'amore e a viverla alla luce del giorno.