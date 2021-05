I telespettatori italiani dell’amata soap opera di origini iberiche Il Segreto, prima di assistere al gran finale di stagione, vedranno nascere una storia d’amore tra Onesimo Miranar (Josè Gabriel Campos) e Antonita (Lucia Caraballo).

Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna si evince che, negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, il cugino di Hipolito avrà il suo lieto fine, poiché nelle scene conclusive dello sceneggiato si sposerà con la fidata domestica della marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò).

Il segreto, trame: Onesimo difende Antonita da un regista

Nelle puntate già trasmesse su Canale 5 non sono passati inosservati i numerosi battibecchi tra Onesimo e Antonita, visto che in varie occasioni hanno dimostrato di non andare d’accordo. Gli spoiler raccontano che le cose cambieranno quando la domestica di Isabel deciderà di presentarsi ai provini che si svolgeranno a Puente Viejo per ingaggiare una donna che possa recitare in una nuova pellicola. Purtroppo, Antonita rimarrà delusa non appena verrà presa in giro dal regista: a intervenire in difesa della fanciulla, a sorpresa, ci penserà proprio Onesimo affrontando con molto coraggio coloro che le hanno riso in faccia.

Da questo momento in poi, la domestica inizierà a guardare con un occhio diverso il cugino di Hipolito.

Onesimo, però, quando capirà che Antonita nutre un interesse sentimentale per lui, finirà per allontanarla non appena dirà delle parole poco carine nei suoi confronti durante una conversazione con Marcela (Paula Ballesteros). A questo punto, Onesimo chiederà subito scusa ad Antonita: in tale circostanza i due si scambieranno il loro primo bacio sotto lo sguardo di alcuni cittadini che, ovviamente, rimarranno senza parole.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Onesimo e Antonita diventano marito e moglie, il nipote di Dolores si trasferisce a La Habana dopo le nozze

Il nipote di Dolores, quando si renderà conto di non poter vivere distante dalla sua amata, metterà piede a La Habana senza alcun preavviso e le dirà di volersi fidanzare in modo ufficiale con lei. Non passerà molto per vedere Onesimo fare una proposta di matrimonio inaspettata ad Antonita: quest’ultima, anche se il suo promesso sposo non saprà il suo cognome, accetterà di diventare sua moglie il giorno seguente.

La domestica della marchesa de Los Visos e il nipote di Dolores convoleranno a nozze in fretta: alla cerimonia, inoltre, mancheranno sia amici e parenti.

Infine, Onesimo si trasferirà a La Habana pur non avendo ottenuto il permesso di Isabel: in realtà, quest'ultima non potrà ribellarsi per evitare che Antonita smetta di lavorare al suo servizio.