Sabato 8 maggio andrà in onda la penultima puntata del serale di Amici: le prime indiscrezioni che sono circolate sulla serata, sostengono che la gara potrebbe entrare nel vivo con ben tre eliminazioni. In rete, infatti, si vocifera che i 7 talenti del cast starebbero andando incontro ad una semifinale molto difficile: la diretta del 15 maggio, prevedrebbe la partecipazione di soli quattro allievi.

Rumor sul penultimo serale di Amici 20

Quando mancano tre giorni alla registrazione dell'ottava puntata di Amici 20, sul web ha cominciato a circolare un'interessante indiscrezione su quello che potrebbe accadere giovedì sera.

La semifinale del talent-show, infatti, non sarà in diretta: i nomi dei ragazzi che accederanno alla finalissima, si conosceranno due giorni prima rispetto alla messa in onda su Canale 5 della serata.

Secondo a quello che riportano alcuni blog e l'influencer Amedeo Venza, il meccanismo del programma di Maria De Filippi potrebbe cambiare: visto che ci sono ancora 7 artisti in gara, non è da escludere che sabato ci sia più di un'eliminazione.

Negli anni precedenti, ad esempio, a contendersi il titolo sono sempre stati al massimo 4 allievi, tre in più rispetto a quelli ancora in gioco nella ventesima edizione: per questo motivo, si dice che nel corso della prossima registrazione potrebbero esserci non due ma tre addii definitivi alla scuola.

I talenti ancora in gara ad Amici

Qualora in semifinale dovessero esserci davvero tre eliminazioni, vorrebbe dire che al termine di ogni manche un talento sarà costretto a lasciare definitivamente la gara.

A partecipare all'ottava puntata di Amici 20, saranno sicuramente: Aka7even e Giulia per il team Pettinelli-Peparini, Sangiovanni, Deddy e Serena per Zerbi-Celentano, Alessandro e Tancredi per Arisa-Cuccarini.

Questi sette talenti si sfideranno a colpi di canzoni e coreografie per cercare di ottenere il pass per l'ultimo serale di quest'anno, quello che andrà in onda in diretta su Canale 5 sabato 15 maggio.

L'indiscrezione che impazza in queste ore, sostiene che il numero massimo di allievi che accederanno alla finalissima, dovrebbe essere quattro: tre degli artisti attualmente in gioco, potrebbe dover rinunciare a portare a termine il percorso nella scuola ad un passo dal sogno.

Finale di Amici 20 in diretta su Canale 5

La semifinale di Amici sarà registrata giovedì 6 maggio e il pubblico di Canale 5 potrà vederla sabato 8. Tra pochi giorni, dunque, in rete inizieranno a circolare i nomi degli eliminati dell'ottava puntata, quelli dei ragazzi che non riusciranno a convincere fino in fondo la giuria.

Stando alle preferenze che Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto hanno espresso nelle scorse settimane, si possono fare delle ipotesi sui talenti che rischierebbero maggiormente l'esclusione dalla finalissima.

Deddy ha superato tre ballottaggi (con Rosa, Martina e Raffaele), Tancredi ha avuto la meglio su Enula, e Alessandro è stato preferito a Samuele proprio sabato scorso: potrebbero essere questi tre talenti i meno accreditati al pass per la diretta del 15 maggio.

Sangiovanni e Aka7even stanno continuando a convincere il pubblico con i loro brani inediti, mentre Giulia Stabile sembra lanciata verso la vittoria della categoria danza. Serena, infine, è la ballerina sulla quale Alessandra Celentano ha puntato sin dall'inizio del programma e, almeno fino ad oggi, ha avuto ragione perché l'allieva è riuscita ad arrivare in semifinale. Il vincitore della ventesima edizione di Amici sarà scelto dai telespettatori attraverso il televoto.