Adriana Volpe dovrebbe ricoprire il ruolo di opinionista nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice lascerà Tv8 per approdare a Mediaset. Volpe dovrebbe così affiancare Alfonso Signorini con la finalità di rivederla alla conduzione di un programma. Dietro questa operazione ci sarebbe il passaggio di Adriana all'agenzia di Marco Durante e al lavoro di Forestieri, ex braccio destro di Lucio Presta. La produzione sarebbe ancora al lavoro, invece, per quanto riguarda il secondo opinionista.

Pupo non sarà opinionista nel GF Vip: 'Sono certo che non sarà un addio'

Antonella Elia e Pupo non saranno gli opinionisti del Grande Fratello Vip 6. Quest'ultimo ha rilasciato un'intervista al Quotidiano Nazionale nella quale ha parlato delle motivazioni che l'hanno spinto a lasciare il programma. Il 65enne ha dichiarato che gli farebbe piacere ripartecipare al Reality Show. L'esperienza al fianco di Alfonso Signorini nelle due passate edizioni del gioco è stata definita da Enzo Ghinazzi come straordinaria e arricchente, ma in tale circostanze per l'originario di Laterina è più complicato. Il motivo è da ricercare della prima passione di Pupo, ossia la musica. Il cantante ha rivelato nel corso dell'intervista che per tutto il 2022 sarà impegnato nel recupero dei concerti che erano stati annullati causa pandemia da Coronavirus.

Il toscano ha aggiunto che perciò non sarebbe facile garantire la sua presenza in un programma importante e lungo come il Grande Fratello Vip. "Ma sono certo che non sarà un addio, ma un arrivederci", ha dichiarato infine Ghinazzi.

Adriana Volpe possibile opinionista dopo la partecipazione nel 2020

I due posti come opinionisti del Grande Fratello Vip 6 dovrebbero essere così vacanti.

Al fianco di Alfonso Signorini potrebbe esserci Adriana Volpe, secondo quanto riportato dal portale Dagospia. L'ex conduttrice Rai ha conosciuto un buon periodo di popolarità proprio grazie al reality show in onda su Canale 5 quando partecipò come concorrente. Nell'edizione del 2020 la trentina abbandonò il programma intorno a metà marzo con la diffusione del Coronavirus.

Nel corso della puntata nella quale annunciò di lasciare il reality show affermò in lacrime che sarebbe dovuta tornare a svolgere il ruolo di madre e di moglie, nonostante avesse fatto di tutto per restare nella casa di Cinecittà. Adriana Volpe era una delle favorite per la vittoria del programma. Nel corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo ha condotto 'I fatti vostri' su Raidue. Note sono le continue divergenze con il suo ex compagno di avventura Giancarlo Magalli.