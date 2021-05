Il Visconte Ferdinando Guglielmotti è stato il primo concorrente dell'Isola dei Famosi ad abbandonare il reality show, dopo essere stato sconfitto al televoto. In un'intervista radiofonica con Turchese Baracchi, l'ex isolano ha detto la sua sul ruolo di opinionista di Elettra Lamborghini. A detta del 54enne, la cantante emiliana sarebbe fuori luogo in quel ruolo.

Il commento del Visconte

Ferdinando Guglielmotti non sembra gradire la presenza di Elettra Lamborghini all'Isola dei Famosi come opinionista. L'ex naufrago nella trasmissione radiofonica "Turchesando" ha detto la sua: "Elettra? La trova inutile e noiosa".

Secondo il Visconte, la cantante emiliana non avrebbe mai espresso un commento intelligente sui naufraghi.

Ferdinando Guglielmotti ha fatto presente che Lamborghini all'esordio del reality show ha avuto la Covid-19, quindi doveva partecipare al programma solamente in collegamento da remoto. Come riferito dal 54enne, al suo posto è stato chiamato Tommaso Zorzi. A detta dell'ex isolano, in un secondo momento la produzione avrebbe deciso di tenere per tutta l'edizione Zorzi solamente perché il duo formato da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi non avrebbe retto.

'Questo non è il mio gioco'

L'ex concorrente ha espresso il suo disappunto nei confronti della produzione dell'Isola dei Famosi. Il diretto interessato ha spiegato di essere stato l'unico naufrago ad essere stato eliminato dal programma e non essere stato invitato in studio per raccontare la sua esperienza.

A tale proposito Guglielmotti ha spiegato di essersi pentito di avere accettato di partecipare a quel tipo di reality show: "Mi sono detto che questo non era il mio gioco e probabilmente ho sbagliato anche a venire". Nonostante tutto, il 54enne si è detto dispiaciuto per essere stato il primo concorrente eliminato. Il Visconte ha confidato di non avere apprezzato la sua clip di presentazione: essere visto come un nobile sarebbe stata un'arma a doppio taglio.

Tommaso Zorzi attaccato da alcuni ex naufraghi

In passato Ferdinando aveva puntato il dito contro Tommaso Zorzi. L'ex concorrente aveva invitato l'opinionista meneghino ad andare all'Isola dei Famosi per capire realmente di che tipo di reality si tratta: "È un'altra cosa rispetto al Grande Fratello Vip".

Nelle scorse ore, anche Akash Kumar ha puntato il dito contro l'opinionista.

In una diretta Instagram, il modello indiano ha spiegato ai suoi follower che in studio ci sono alcune persone che vogliono ottenere visibilità tirandolo in ballo. Secondo Akash, Zorzi dovrebbe "volare basso" visto che ha vinto solamente il GF Vip e non una laurea a Oxford. Infine, Kumar ha riferito che nella puntata di venerdì 14 maggio si toglierà qualche sassolino dalla scarpa.