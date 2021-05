Martina Nasoni è stata protagonista di un duro sfogo su Instagram. Scendendo nel dettaglio, la 23enne e vincitrice in carica del Grande Fratello Nip 16 si è scagliata contro i suoi hater. A tutti coloro che l'hanno invitata a seguire le orme di Giulia De Lellis per diventare "qualcuno" nel mondo dello spettacolo, la ragazza ha risposto che non ha bisogno di somigliare a nessuno.

Il video della discordia

La vincitrice del Grande Fratello Nip 16, ha sempre dimostrato di amare il canto. La ragazza oltre a volere sfondare nel mondo dello spettacolo, non ha mai nascosto di volere intraprendere gli studi di canto.

Nelle scorse ore, su Instagram, Martina Nasoni ha postato una breve clip in cui canta una canzone. Sotto al video, moltissimi fan della 23enne umbra si sono complimentati. Altri invece, hanno puntato il dito contro Martina. Alcuni leoni da tastiera hanno sostenuto che Martina non sia nessuno nel mondo dello spettacolo se non un'influencer e un'ex gieffina. A tale proposito, qualcuno avrebbe consigliato alla giovane di seguire le orme di Giulia De Lellis.

La reazione dell'ex gieffina

Di fronte ad alcuni commenti poco carini, la diretta interessata è sbottata. Martina ha invocato un minuto di silenzio e un'ora di vergogna per tutte le persone che gli stanno scrivendo che non diventerà mai una cantante.

La 23enne ha chiosato: "Io non devo assomigliare a nessuno se non a me stessa".

In un secondo momento, la 23enne ha cercato di dare un consiglio a tutti i suoi fan. A detta dell'ex gieffina, bisogna sempre seguire le proprie passioni altrimenti si rischia di diventare solamente una "brutta copia". A proposito dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Martina ha precisato di non avere nulla contro Giulia De Lellis.

Prima di concludere Martina Nasoni ha spiegato di avere sempre avuto la passione per il canto. Per questo ha voluto condividere un video con i suoi sostenitori: "La cattiveria, la sfacciatagine e la stupidità di certe persone mi manda davvero in bestia".

Chi è Martina Nasoni?

Martina Nasoni ha 23 anni e dall'età di 12 anni vive con un pacemaker, a causa di alcuni problemi cardiaci.

La ragazza dopo avere incontrato casualmente Irama, si è vista dedicare il brano sanremese "La ragazza dal cuore di latta". Di recente Martina, ha ricevuto il vaccino anti-covid 19 poiché è considerata un "soggetto a rischio".

La 23enne originaria di Terni è diventata famosa per avere vinto il Grande Fratello Nip 16, condotto da Barbara D'Urso. Nella casa più spiata d'Italia, Martina si era avvicinata a Daniele Dal Moro, ma le cose tra i due non sono andate come sperava. Ultimamente ha avuto un flirt con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano, ma anche in questo caso i due hanno scelto di prendere due strade differenti.