Lunedì 17 maggio, è stata trasmessa su Canale 5, la 18^ puntata dell'Isola dei Famosi. La diretta è iniziata subito con un botta e risposta tra Ilary Blasi e Akash Kumar. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice nel presentare gli ex concorrenti del reality show, ha fatto notare che il modello minaccia sempre di non essere presente alle dirette ma poi è sempre seduto sulla poltrona.

Lo scontro

La scorsa settimana, Akash ha spiegato su Instagram di non volere più partecipare alle dirette dell'Isola dei Famosi. Nella mattinata di lunedì 17 maggio, però, è tornato sui suoi passi.

In avvio della 18^ puntata dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha salutato gli opinionisti e tutti gli ex naufraghi. Parlando con il modello indiano, la conduttrice gli ha ricordato che non voleva tornare in studio, ma alla fine è sempre seduto sulla poltrona. Tali parole non sembrano essere state gradite dall'ex isolano. Kumar, come un fiume in piena, ha dato adito ad un botta e risposta con il padrona di casa: "Io dichiaro che non sarei più venuto". Poi, Akash ha aggiunto: "Lo dichiaro che non vengo più, perché non c'è rispetto per me". Infine, il diretto interessato ha minacciato di abbandonare la diretta in quel frangente.

Il ripensamento

Di fronte alla replica dell'ex naufrago, Blasi ha cercato di stemperare gli animi.

La presentatrice del reality show ha invitato Akash Kumar a restare al suo posto, perché durante la diretta l'argomento sarebbe stato approfondito. All'invito di Ilary Blasi, l'ex isolano ha deciso di restare in studio per tutta la puntata.

In settimana, il modello aveva spiegato di non volere più essere in puntata perché non si sentiva a suo agio.

Qualche giorno dopo, però, Kumar era tornato sui suoi passi. All'ennesimo ripensamento del giovane, alcuni telespettatori lo hanno criticato. Secondo alcuni, Akash cambierebbe idea troppo spesso, perdendo credibilità.

Riassunto 18^ puntata

La 18^ puntata dell'Isola dei Famosi ha visto Roberto Ciufoli eliminato al televoto contro Ignazio Moser e Andrea Cerioli.

Il comico approdato a Playa Imboscadissima ha deciso di proseguire l'avventura in Honduras, quindi la padrona di casa ha aperto un televoto-flash per decidere tra Roberto, Francesca Lodo (eliminata) e Beatrice Marchetti chi doveva restare.

La diretta è stata ricca di scontri tra naufraghi: Andrea contro Valentina e Matteo contro Ignazio. Fariba Tehrani è stata mandata in nomination per avere infranto un patto: avrebbe spoilerato l'esistenza di Playa Imboscadissima. Nella "prova leader", Awed ha vinto contro Isolde, ma secondo alcuni telespettatori lo youtuber avrebbe barato.

Al termine della puntata sono finite in nomination tre donne: Fariba, Isolde e Rosaria.