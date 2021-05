Manca sempre meno al debutto di Mr Wrong - Lezioni d'Amore: la soap turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel prenderà il via il prossimo 14 giugno su Canale 5 in prima serata. Secondo quanto pubblicato dai palinsesti Mediaset relativi al periodo estivo, la serie occuperà un posto di rilievo: è molto probabile che oltre al prime time le verrà dedicato anche un posto nel pomeriggio, quando affiancherà anche un'altra serie ambientata a Istanbul, Love is in the air.

Mr Wrong debutta in prima serata

Le fan di Can Yaman non stanno più nella pelle: anche se DayDreamer - Le ali del sogno sta per giungere al gran finale, le telespettatrici di Canale 5 non resteranno "orfane" dell'attore turco.

Il fidanzato di Diletta Leotta vestirà i panni di un affascinante ristoratore, Ozgur Atasoy, che incontrerà casualmente una giovane delusa dall'amore, Ezgi Inal. Tra i due protagonisti, che inizialmente non sembreranno avere nulla in comune, nascerà una forte complicità e poi un grande amore, che dovrà affrontare delle difficoltà prima di trionfare.

L'appuntamento con Ozgur e Ezgi è fissato, sempre che non ci siano cambiamenti dell'ultima ora, per la prima serata di lunedì 14 giugno. Manca quindi solo un mese al grande debutto della soap. Mr Wrong, che ha come titolo originale Bay Yanlis, è composto da 14 episodi da 130 minuti ciascuno ma non è escluso che Mediaset decida di tagliare le puntate in maniera differente, soprattutto se queste andranno in onda oltre che in prime time anche nel pomeriggio.

Can Yaman e Ozge Gurel protagonisti della serie

Mr Wrong ha tutti gli ingredienti giusti per affascinare le telespettatrici e catturarne l'attenzione. La sintonia tra Can e Ozge sul set è già ben collaudata. I due attori sono stati protagonisti della fortunata serie Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore, che ha fatto conoscere Yaman al pubblico italiano .

Adesso l'attore è diventato un vero sex-symbol e si è perfino trasferito in Italia dove ha trovato l'amore, molto chiacchierato e tenuto d'occhio dal mondo del gossip, al fianco del volto di DAZN Diletta Leotta. Inoltre, la star turca attualmente si sta impegnando per interpretare al meglio il ruolo di protagonista in "Sandokan".

Adesso non resta che attendere la nuova serie per poter iniziare a conoscere le storie di Ozgur ed Ezgi, che daranno vita ad una serie dal sapore romantico ma anche moderno. Lo scanzonato ristoratore riuscirà a far superare a Ezgi le delusioni amorose e farla a guardare al futuro con più sicurezza in se stessa? La storyline è molto interessante e i colpi di scena non mancheranno: il countdown per la puntata pilota può avere inizio.