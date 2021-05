Sta per giungere in Italia una nuova serie turca dal sapore romantico. Love is in the air è pronta ad affascinare il pubblico di Canale 5. Anche se Mediaset non ha ancora reso noto il giorno d'inizio della serie ambientata a Istanbul, è molto probabile che questa potrebbe prendere il posto di Uomini e Donne a fine maggio, quando il dating show chiuderà i battenti per la stagione 2020/2021. Frattanto, cominciano a trapelare le prime anticipazioni: Eda e Serkan, i protagonisti, avranno un primo incontro a dir poco scoppiettante, ma i sentimenti che nasceranno tra i due saranno molto profondi.

La vita travagliata della protagonista della serie

Non solo Mr Wrong - Lezioni d'Amore con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel sta per approdare su Canale 5, anche Love is in the air sta per fare il suo debutto con due attori ancora sconosciuti al pubblico italiano. Hande Erçel e Kerem Bürsin saranno rispettivamente Eda Yildiz e Serkan Bolat, due giovani provenienti da mondi completamente opposti. Le loro diversità però saranno destinate a incontrarsi. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia prendono il via dalla scoperta da parte di Eda, una fioraia di umili origini, che le sue amiche si recheranno all'università per partecipare a un incontro a cui sarà presente Serkan.

Eda non ha mai visto prima l'uomo d'affari, ma sa che Serkan è il responsabile della revoca della sua borsa di studi.

A causa di ciò Eda si è vista costretta a rinunciare all'idea di studiare e laurearsi come architetto paesaggista. Già furiosa per aver dovuto abbandonare il suo sogno, Eda avrà una brutta giornata prima di giungere all'università visto che il suo camioncino avrà problemi tecnici. Inoltre, parlando con una sua ex professoressa, la giovane scoprirà che potrebbe ancora laurearsi, ma dovrà disporre dell denaro necessario per pagare la retta.

Eda accusa pubblicamente Serkan

Quando Serkan farà il suo ingresso all'incontro in università, Eda si infurierà con lui, quando sosterrà di aver dato la possibilità a molti giovani di laurearsi grazie ai fondi elargiti dalla sua società. Eda lo accuserà pubblicamente di mentire, affermando che la sua borsa di studio è stata revocata senza un motivo valido.

Serkan si mostrerà stupito, ma scoprirà parlando successivamente con la sua segretaria che in effetti Eda ha detto la verità.

Nonostante lo scontro iniziale, Eda e Serkan avranno ancora modo di vedersi, poiché la fioraia deciderà di vendicarsi dell'uomo d'affari. Il nuovo incontro con il business man porterà la giovane a stringere un patto con Serkan: da qui in poi le vite dei due giovani saranno destinate a intrecciarsi.