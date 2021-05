Manca sempre meno al debutto italiano di Mr Wrong - Lezioni d'Amore e cresce l'attesa delle fan di Can Yaman che reciterà al fianco della bella Ozge Gurel, già avuta come partner sul set di Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore. Le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia svelano che il primo incontro tra i due protagonisti, Ezgi Inal e Ozgur Atasoy, non avverrà in un momento facile per la vita della ragazza. Quest'ultima avrà subito da poco l'ennesima delusione d'amore ed inoltre nuovi guai stanno per bussare alla porta di Ezgi.

Inal viene tradita e resta senza un tetto sulla testa

Dopo essere venuta a conoscenza dei tradimenti del fidanzato Soner, l'organizzatrice di matrimoni Ezgi dovrà far fronte a nuovi problemi. Da qui partono le anticipazioni di Mr Wrong, l'attesa soap turca che sbarcherà presto su Canale 5. Tre mesi dopo l'amara scoperta, Ezgi sarà costretta a lasciare l' abitazione che condivideva con il suo ex, nonostante abbia pagato numerosi affitti, poiché Soner ne rivendicherà l'utilizzo con la sua nuova fiamma. La notizia sconvolgerà Ezgi che verrà investita da un auto ma soccorsa da un'affascinante medico che mostrerà in seguito interesse per lei.

Inoltre, la promozione che doveva essere assegnata alla giovane verrà dato ad un altro collaboratore.

Ezgi si troverà senza lavoro e senza casa e troverà ospitalità a casa dell'amica Cansu. Per farsi consolare dalle amiche del cuore, Ezgi organizzerà un incontro al ristorante senza sapere che si rivelerà essere di Ozgur, un ragazzo incontrato per caso su un taxi con il quale la wedding planner ha avuto uno scontro verbale. Le amiche Deniz e Cansu però avranno degli impegni dell'ultima ora e Ezgi si troverà da sola al locale e assisterà suo malgrado alla proposta di matrimonio di Soner alla nuova fiamma.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ezgi si ubriaca e finisce per baciare Ozgur

Amareggiata e delusa, Ezgi si metterà seduta al banco del bar e servita da Ozgur berrà diversi drink che la porteranno ad ubriacarsi. Atasoy così la porterà in albergo. Ezgi si sveglierà il giorno dopo sdraiata sul letto di Ozgur con indosso pochi indumenti e deciderà di scappare via.

Confusa e convinta che il ristoratore abbia approfittato di lei, alla fine la giovane ricorderà di essere stata lei a dare il primo bacio all'affascinante sciupafemmine.

La soap che dovrebbe debuttare in pima serata il prossimo 14 giugno, secondo le ultime indiscrezioni, ha tutti gli ingredienti giusti per affascinare il pubblico. Insieme a Love is in the air, Mr Wrong è destinata ad accompagnare il pubblico di Canale 5 durante tutta l'estate 2021 che si prospetta all'insegna dei sentimenti d'amore.