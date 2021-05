Nelle prime puntate di Mr Wrong, in onda probabilmente dal 31 maggio su Canale 5, Ezgi e Özgür inizieranno a fare amicizia e quest'ultimo arriverà ad avanzare alla ragazza una proposta davvero molto particolare.

Özgür scopre che Ezgi è la sua nuova vicina

Özgür sarà in trappola: dopo aver trascorso una notte con Yeşim, si presenterà a casa sua una sua ex fiamma. Tra le due nascerà uno scontro, in cui Yeşim verrà cacciata di casa dall'ex e Özgür se la darà a gambe levate, per sfuggire da quest'ultima, rifugiandosi nella casa della vicina. Lui, però, non saprà che proprio lì ora vive anche Ezgi, ma non ci sarà il tempo per i convenevoli: chiederà alla ragazza di liberarlo dalla sua ex fiamma e così sarà.

Özgür, però, non riuscirà a farla franca del tutto. Infatti Yeşim è una giornalista che gli ha fatto un'intervista molto lusinghiera per un noto magazine turco. Ha preparato un vero endorsement che avrebbe dovuto avere come titolo "Il Signor Perfezione", ma quando si sentirà ingannata dal ragazzo stravolgerà il suo articolo, infatti lo farà apparire come una brutta persona, facendo campeggiare nella copertina il titolo di Bay Yanlış, ovvero il "Signor Sbagliato". Ovviamente il tutto rovinerà la sua immagine.

Ezgi riceve un due di picche da Serdar

Intanto anche Ezgi avrà i suoi problemi d'amore e in merito a ciò si confronterà con Özgür. Lui le farà notare che ha un atteggiamento sbagliato con gli uomini, ma la ragazza non vorrà accettare i suoi consigli, nemmeno in vista di un evento a cui parteciperà anche Serdar, il medico che l'ha investita qualche giorno prima, ma di cui lei è rimasta particolarmente colpita.

Durante la serata i due avranno modo di parlare, ma Ezgi gli fornirà una descrizione di se stessa un po' esagerata. La ragazza sarà anche abbastanza intraprendente e chiederà a Serdar di uscire ma lui, nonostante lei gli piaccia, rifiuterà propinandole una scusa.

Özgür e la strana proposta a Ezgi

A questo pungo Ezgi, dopo l'ennesimo fallimento, metterà da parte l'orgoglio e deciderà di chiedere aiuto a Özgür in merito a come conquistare un uomo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il ragazzo sarà lieto di aiutarla, ma a una condizione. Lui ha una madre, la signora Sevim, che ha un'unica ossessione: vedere suo figlio sposato. Dopo aver letto l'intervista che gli ha fatto Yeşim, in cui è stato scritto che Özgür non pensa assolutamente al matrimonio, la donna andata in una profonda crisi.

Stufo delle sue pressioni, il ragazzo rivelerà alla madre che in realtà ha una ragazza e che gliela presenterà al matrimonio di Ebru (la sorella di Özgür, ndr).

Con questa affermazione Sevim si tranquillizzerà, almeno per un po', ma per il figlio resterà un problema. Chi porterà al matrimonio come finta fidanzata? Dopo una ricerca con scarsi risultati la scelta ricadrà proprio su Ezgi, infatti Özgür le chiederà se vuole essere la sua fidanzata per una notte. La ragazza accetterà la proposta?