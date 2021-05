Grandi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful, la soap opera tra le più seguite dal pubblico italiano. Le trame delle puntate americane che saranno in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Hope Logan e Liam Spencer (Scott Clifton) riusciranno a coronare il loro sogno d'amore dopo essere riusciti a sconfiggere Thomas Forrester (Matthew Atkinson).

Beautiful: Hope capisce che Thomas sta usando Zoe

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione narrano che Hope (Annika Noelle) e Liam riusciranno ad avere il loro lieto fine dopo aver messo fine alle intromissioni di Thomas.

Tutto inizierà quando quest'ultimo ordinerà a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di prendere parte a un piano per separare i genitori di Beth. Tuttavia, la giovane colpita da grossi sensi di colpa deciderà di vuotare il sacco. In dettaglio, la madre di Kelly confesserà a Liam che il bacio che si sono scambiati era frutto di un piano di suo fratello. In questo modo, Hope capirà che l'ex marito sta usando sia Zoe che Douglas per tentare di riconquistarla. Per questo motivo, la figlia di Brooke metterà in atto un piano per smascherarlo, approfittando del matrimonio organizzato con la modella.

La figlia di Brooke smaschera l'ex marito

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato made in Usa, Hope si presenterà alle nozze indossando un abito nuziale, disegnato da Thomas.

Un arrivo che manderà in tilt l'ex marito, il quale non esiterà ad abbandonare Zoe sull'altare per poi chiedere alla figlia di Brooke di tornare a formare una famiglia insieme a Douglas. Ma ecco che Logan rivelerà il reale motivo del suo arrivo, ovvero quello di smascherarlo davanti a tutti. Forrester jr, a questo punto, sarà messo con le spalle al muro, tanto che Ridge apparirà molto deluso dal suo comportamento.

Liam e Hope sposi, Thomas fa perdere le sue tracce

Nel frattempo Liam, sicuro di aver risolto tutti i suoi problemi, chiederà ad Hope di diventare sua moglie, coinvolgendo Douglas nella proposta. Ed ecco che la coppia deciderà di sposarsi in forma privata. Un momento di gioia a cui prenderà parte anche il figlio di Thomas, che in questo modo entrerà a far parte della famiglia Spencer alla pari di Beth.

La cerimonia avrà solo un significato simbolico, in quanto tenuta senza un vero ufficiante.

Dall'altro canto, Thomas farà perdere le proprie tracce, sebbene non abbia nessuna intenzione di rinunciare a Douglas. Beautiful è in onda da lunedì al sabato su Canale 5 mentre le puntate perse possono essere riviste in modalità on demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".