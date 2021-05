Nella prime puntate di Mr Wrong, in onda da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno alle 14:45 su Canale 5, Ezgi (Özge Gürel) incontrerà per la prima volta Özgür (Can Yaman). Tra i due nascerà una strana amicizia, che li porterà a instaurare un particolare accordo.

La storia di Ezgi e Özgür

Mr Wrong racconta la storia di Ezgi, ragazza sognatrice che crede fortemente nell'amore, ma che purtroppo rimarrà turbata a causa di un brutta vicenda. La festa di compleanno a sorpresa che lei preparerà a casa per il suo fidanzato Soner si rivelerà come un boomerang.

Infatti quella che rimarrà meravigliata, ma in senso negativo, sarà purtroppo lei quando vedrà entrare in casa Soner con un'altra donna e questo non sarà che l'inizio di tante disavventure.

Trascorsi tre mesi da quel "incidente" la vita della ragazza andrà sempre più a rotoli. Non solo perderà il lavoro e la casa, ma vedrà anche il suo ex Soner chiedere alla sua nuova ragazza di diventare sua moglie e il tutto accadrà nel locale di Özgür, un ragazzo conosciuto in un taxi proprio nella stessa giornata, ma che si rivelerà essere la sua ancora di salvezza. Infatti sarà proprio lui a prendersi cura di Ezgi quando, a causa di qualche bicchiere di troppo dovuto dalla disperazione del momento, si ubriacherà e non riuscirà più a rientrare a casa.

Le sorprese però non finiranno qui.

La vendetta di Yeşim

Successivamente Ezgi e Özgür scopriranno di essere vicini di casa. Lei, rimasta senza un luogo in cui vivere, si trasferirà per un breve periodo nell'attico di sua cugina Cansu. Da questo momento in poi i due inizieranno a instaurare una sorta di strana amicizia.

Özgür, intanto, dovrà fare i conti con una delle sue tante fiamme, Yeşim.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La donna è una giornalista e dopo averlo intervistato per un noto magazine turco, trascorrerà la notte insieme a lui. La mattina successiva, però, un'altra spasimante di Özgür farà irruzione nella sua casa e un'incomprensione porterà Yeşim a vendicarsi di lui. Modificherà ad hoc l'intervista e per tutta la Turchia Özgür non sarà più "il signor perfezione" come lo aveva inizialmente denominato, ma verrà descritto come una brutta persona ovvero "il signor sbagliato".

Il patto tra Ezgi e Özgür

Questa intervista giungerà anche a Göcek, luogo in cui vive Sevim, la mamma di Özgür. L'unico desiderio della donna è quello di vedere il figlio sposato, ma la sua vita libertina e l'intervista in cui viene descritto come uno che odia il matrimonio faranno star malissimo la povera mamma. Così Özgür dovrà escogitare un piano per evitare le continue pressioni "matrimoniali" della madre.

A breve ci sarà il matrimonio di sua sorella Ebru e per lui sarebbe un bene che non ci andasse da solo. Così chiederà a Ezgi se vuole essere la sua fidanzata per una sera. Questa proposta farà parte di un accordo, infatti la ragazza gli chiederà delle "lezioni d'amore" per conquistare Serdar, un medico che sta provando a conquistare, senza successo, dopo la fine del suo rapporto con Soner.

Lui accetterà di aiutarla, ma solo se Ezgi si appresterà a essere la sua fidanzata. La ragazza accetterà?