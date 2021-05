Nelle prime puntate di Mr Wrong, in onda da lunedì 31 maggio alle 14:45 su Canale 5, Ezgi avrà dei problemi sentimentali e la ragazza si renderà conto che solo una persona potrà aiutarla: Özgür. Lei, però, potrà ricevere queste "lezioni d'amore" solo in cambio di un piccolo favore.

Ezgi, la 'finta fidanzata' ideale per Özgür

Ezgi ha fallito con l'ennesimo ragazzo e per lei l'unica speranza sarà quella di chiederà aiuto a Özgür. Quest'ultimo, infatti, ha le idee ben chiare su come una donna debba conquistare un uomo, per questo accetterà la richiesta d'aiuto della ragazza, ma a una condizione: lei dovrà essere la sua fidanzata per una notte.

Dovrà fingere di essere la sua ragazza per far felice sua madre Sevim. Dovranno solamente andare al matrimonio di sua sorella Ebru a Göcek e nel giro di 24 ore tutto sarà finito. Ezgi, però, non accetterà la proposta e i due finiranno anche per litigare, visto che Özgür la definirà "disperata" visto l'aiuto che gli ha chiesto. La notte, però, porterà consiglio ed Ezgi si renderà conto di aver esagerato e di essere stata troppo scontrosa con Özgür, così gli dirà che sarà disposta a diventare la sua fidanzata per una notte. In questo modo anche il ragazzo l'aiuterà con il suo obiettivo: conquistare Serdar.

L'incontro tra Ezgi e Serdar al circolo di tennis

Apprese le prime nozioni da Özgür, Ezgi dovrà trovare un modo per stare da sola con Serdar e ci penserà sua cugina Cansu, tramite il suo fidanzato Levent, a organizzare un appuntamento: la domenica successiva s'incontreranno tutti al club di tennis dove si terrà un torneo e un brunch.

A Ezgi resteranno due giorni per prepararsi all'evento e ci penserà Özgür ad aiutarla, raggiungendola addirittura al club di tennis. Consigliandole di essere un po' fredda e scostante, la ragazza riuscirà ad attirare l'attenzione di Serdar.

Le dirà di essere scostante al punto che la convincerà ad abbandonare il club di tennis in anticipo ed Ezgi andrà un po' in crisi, in quanto crederà che Serdar possa pensare male di lei.

Le sue convinzioni peggioreranno quando Cansu la telefonerà e le dirà che tante donne stanno ruotando intorno a Serdar. Özgür, però, le dirà di avere fiducia, perché presto la chiamerà e così sarà, la ragazza però non risponderà perché non saprà che cosa dirgli e per le sue prossime mosse chiederà nuovamente aiuto a Özgür.

Il ragazzo le dirà di non rispondergli e di non richiamarlo, al massimo potrà farlo solamente la mattina successiva e solo in quel momento sarà lui a comunicarle cosa dirgli.

Ezgi, però, dovrà piantare i piedi ben saldi a terra, visto che Serdar la chiamerà un sacco di volte. Riuscirà a resistere e a non rispondergli?