Veronica Peparini è intervenuta nella diretta Instagram di Casa Chi. L'insegnante di ballo di Amici ha speso delle parole di stima per la sua ex allieva Giulia Stabile. In merito alla possibile entrata della ballerina nel corpo di ballo dei professionisti, la docente ha ammesso di non sapere nulla. Tuttavia, ha precisato che Giulia ha tutte le carte in regola se dovesse arrivare una proposta da Maria De Filippi.

La versione della maestra

Giulia Stabile ha siglato un record ad Amici 20: è stata la prima ballerina femmina a vincere il programma. In un'intervista rilasciata a Casa Chi, Veronica Peparini ha commentato la possibilità di vedere l'ex allieva nel corpo di ballo dei professionisti.

Come spiegato dalla 50enne, al momento il cast della prossima edizione è top secret: "Fino alla fine non possiamo saperlo". L'insegnante di danza ha riferito che se Giulia vorrà entrare nel cast del talent show, lei non potrà fare altro che augurarglielo: "Io credo che ha davvero tutte le carte in regola". A detta di Peparani, la sua ex allieva è molto brava e quindi non si dovrebbe trovare in difficoltà tra i ballerini professionisti.

Veronica Peparini si è augurata che Giulia non si accontenti mai dei risultati ottenuti, ma prosegua i suoi studi: "Le auguro di non sentirsi mai arrivata". Inoltre, la maestra ha descritto la vincitrice di Amici 20 come una ragazza umile: "Non avrà mai problemi in questo".

Il percorso di Stabile

Veronica Peparini si è detta felice per la vittoria di Giulia Stabile. La 50enne fin dall'inizio ha creduto nella ballerina, tanto da volerla nel suo team. A detta dell'insegnante, all'inizio del suo percorso l'allieva ha incontrato molte difficoltà a causa del suo carattere chiuso. Solamente in un secondo momento, Giulia è riuscita ad aprirsi sia con i professori che con i suoi compagni di scuola.

Peparini ha sottolineato che è stato importante anche il supporto di Maria De Filippi: "È stata compresa e aiutata". A detta della maestra, la vittoria di Giulia Stabile è stato qualcosa di speciale perché la 18enne è una brava ragazza che ha dedicato parte della sua vita a studiare danza.

Giulia in passato è stata vittima di bullismo

Giulia Stabile in passato è stata vittima di bullismo, a rivelarlo è stata la mamma della ballerina. Come riferito dalla donna, la figlia sarebbe stata presa di mira dai suoi compagni di classe, dopo aver raggiunto un buon traguardo ed essere entrata nel cast di "Ti lascio una canzone". Ma non solo, anche i professori non avrebbero compreso la ragazza tanto da consigliarle di abbandonare gli studi di danza.

In una recente intervista, la vincitrice di Amici 20 ha confidato di essere stata contatta per messaggi da chi in passato la derideva. La diretta interessata ha riferito che alcuni si sono scusati, mentre altri sono rimasti spavaldi. A queste persone, Giulia ha spiegato di non volere dare alcuna importanza.