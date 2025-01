In un video pubblicato su Instagram, l'ex volto di Uomini e donne, Aldo Palmieri, ha confermato la crisi che sta attraversando con Alessia Cammarota: "È un momento di crisi, ma non c'entrano terze persone". Aldo ha spiegato che lui e Alessia vogliono mantenere la loro vita privata lontana dal Gossip, sottolineando l'importanza di tutelare i loro tre figli minori.

Lo sfogo di Aldo

Nei giorni scorsi, sul web ha iniziato a circolare la voce di una possibile rottura tra Aldo Palmieri e Alessia Cammarota a causa di un tradimento da parte dell'ex tronista di U&D.

A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Palmieri in un video su Instagram: "Ripeto io e Alessia stiamo vivendo un periodo di crisi, ma ciò non significa che ci siano altre persone di mezzo, questo non vuol dire che io abbia fatto qualcosa di male o che le abbia mancato di rispetto come marito o come padre". A seguire, ha precisato che non avrebbe mai voluto fare un video per spiegare la sua attuale situazione sentimentale, perché i panni sporchi preferisce lavarli in casa propria. Tuttavia, nel momento in cui sono state divulgate fake news sul suo conto, ha deciso di querelare chiunque abbia detto cose non veritiere, visto che ha tre figli minori da tutelare: "Non si può inventare una cosa dal nulla e mettermi alla gogna".

Aldo Palmieri ha chiesto rispetto per se stesso e per la sua famiglia.

Che cosa aveva detto Alessia Cammarota

I fan della coppia formata avevano capito che fra i due ci fosse qualcosa che non andava, perché l'ex corteggiatrice di U&D ha smesso di essere attiva sul proprio account Instagram. Per questo motivo, Alessia era intervenuta per spiegare che attraversava un momento di difficoltà: "Ho bisogno di tempo, del mio tempo".

Aveva precisato che appena sarebbe stata meglio sarebbe tornata a pubblicare.

Di qui le voci su un possibile tradimento di Aldo Palmieri.

U&D: Palmieri e Cammarota una favola lunga 10 anni

Aldo Palmieri e Alessia Cammarota hanno festeggiato 10 anni d'amore proprio negli studi di Maria De Filippi.

Sono passati 10 anni da quando Aldo si è seduto sul trono e Alessia è arrivata a U&D per un incontro al buio.

Sebbene tra i due ci sia stato feeling fin dall'inizio, il percorso è stato in salita, perché in redazione era arrivata una segnalazione di un ragazzo in cui sosteneva di avere una frequentazione con Alessia. Una volta appurato che la corteggiatrice non aveva infranto il regolamento del programma, Aldo Palmieri aveva deciso di sceglierla. In questi anni, la coppia ha dovuto affrontare una crisi (per via di un tradimento), ma poi tutto è rientrato.