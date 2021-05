Questa sera, martedì 25 maggio, andrà in onda per la prima volta su Canale 5 la Partita del cuore. La competizione calcistica che vede scendere in campo la Nazionale Cantanti capitanata da Gianni Morandi è arrivata alla trentesima edizione. L'evento, però, è stato messo in ombra da uno spiacevole episodio di cui sarebbe stata vittima, nelle scorse ore, Aurora Leone dei The Jackal. La ragazza ha denunciato sui social di essere stata cacciata dal tavolo della Nazionale Cantanti perché donna.

La denuncia di Aurora Leone dei The Jackal

A poche ore dal fischio d'inizio della Partita del Cuore, Leone ha denunciato sul suo profilo Instagram di essere stata vittima di un gravissimo episodio di sessismo.

La videomaker e attrice, che sarebbe dovuta scendere in campo insieme agli altri personaggi appartenenti al mondo del spettacolo, della musica e non solo, durante la cena in albergo sarebbe stata allontanata dal tavolo dal direttore generale della Nazionale Cantanti solo perché è una donna. La gravissima frase pronunciata nei suoi confronti sarebbe stata questa: "Sei una donna, non puoi stare seduta qui, sono le nostre regole". Aurora, come ha poi raccontato nelle stories, ha cercato invano di far capire che anche lei avrebbe dovuto prendere parte alla Partita del Cuore, ma le è stato ribadito di alzarsi e cambiare posto. Il direttore generale, Gianluca Pecchini, avrebbe poi addirittura rincarato la dose peggiorando la situazione.

Aurora non scenderà più in campo, solidarietà dal mondo dello spettacolo e sportivo

Secondo quanto denunciato da Leone Il dg Pecchini, giunto al tavolo, avrebbe detto ad Aurora Leone che lei era solo un'accompagnatrice e non avrebbe dunque giocato la partita insieme agli altri. La ragazza sempre nelle stories Instagram ha anche rivelato che le erano state chieste le misure della divisa, ma quando lo ha fatto presente a Pecchini, lui le avrebbe detto queste parole: “Il completino te lo metti in tribuna, da quando in qua le donne giocano“.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La vicenda, diventata in poco tempo di dominio pubblico, ha sollevato un mare di polemiche. In tanti hanno espresso la loro indignazione per lo spiacevole accaduto e la loro solidarietà ad Aurora. Non solo i fans dei The Jackal, ma anche personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport. Primo fra tutti il rapper Fedez che sui social ha definito la Partita del Cuore: "La sagra del machismo" e ha invitato Aurora a una partita di Basket per beneficenza.

Intanto, dopo l'increscioso episodio che è destinato a far discutere ancora nelle prossime ore, l'attrice dei The Jackal ha deciso di non prendere più parte alla Partita del Cuore.