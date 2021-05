Giulia Stabile ha vinto Amici 20 e la categoria ballo. In un'intervista rilasciata a Whoopsee, la ballerina romana ha confidato di avere ricevuto dei messaggi da chi in passato la derideva. Ovviamente, la diretta interessata ha fatto sapere di non volere rispondere a nessuno, poiché non vuole dare importanza a queste persone.

La confidenza di Stabile

La ballerina grazie al talent di Maria De Filippi è cresciuta molto: Giulia è riuscita a superare le sue paure. Stabile quando era solo una bambina, è stata vittima di bullismo. In un'intervista, infatti, la sua mamma aveva spiegato che Giulia veniva derisa perché dedicava il suo tempo alla danza.

Dopo la vittoria di Amici 20, l'ex allieva di Veronica Peparini ha confidato di avere ricevuto moltissimi messaggi sui social. Tra le persone che le hanno scritto, ci sono stati anche alcuni suoi ex compagni di classe che in passato la deridevano. La diretta interessata ha riferito che alcuni si sono complimentati con lei per il successo raggiunto. Altri si sono stupiti per il fatto di essere stati in classe con una "ragazzina" che ora è famosissima in tutta Italia. La 18enne ha ammesso: "Non sto rispondendo ovviamente". Stabile ha spiegato di non volere dare alcuna importanza a queste persone e pensa che non avrebbe neanche dovuto leggere certi messaggi.

La ballerina ha fatto presente che in passato veniva bullizzata proprio perché credeva nei suoi sogni.

Infine, ha chiosato: "Alcuni si sono scusati".

La favola con Sangiovanni

Se Giulia Stabile è riuscita a vincere tutte le sue paure, un po' lo deve anche a Sangiovanni (Pietro Giovanni Damian all'anagrafe). Nell'intervista la ballerina ha riferito che la sua favola d'amore prosegue a gonfie vele. Tuttavia, Giulia non ha potuto non menzionare che la loro è una relazione a distanza: "Non voglio dire nulla per non spaventarlo".

La giovane si è augurata che la sua favola duri il più possibile: "Sangiovanni mi fa sentire benissimo".

La 18enne ha spiegato che dopo avere vissuto 24 ore su 24 insieme per cinque mesi, è dura stare lontani. Ad esempio quattro giorni somigliano a un mese di distacco.

Il futuro della ballerina

Grazie alla vittoria del talent show di Canale 5, Giulia Stabile ha incassato un bella somma di montepremi.

La diretta interessata ha lasciato intendere di avere già le idee chiare su come spendere tutti quei soldi: Giulia li investirà per proseguire i suoi studi di danza. Inoltre, ha fatto sapere che vuole comprare una lavastoviglie a sua mamma per non farle lavare più i piatti.

Anche se Stabile è diventata popolare in tutta Italia ed è molto seguita sui social, ha confidato di volere rimanere la ragazza di sempre: umile e con i piedi per terra.