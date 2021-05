Proseguono gli appuntamenti con le registrazioni di Uomini e donne: il 19 maggio i protagonisti del trono classico e over sono ritornati in studio per le nuove riprese.

Le puntate che andranno in onda nei prossimi giorni su Canale 5, si preannunciano dense di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Gemma Galgani, la quale si ritroverà di nuovo al centro della scena per la sua frequentazione con Aldo, ma anche per uno scontro con Isabella. Ida Platano, invece, deciderà di mettere la parola fine alla sua frequentazione con Gabriele.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione 19 maggio: Gemma vs Isabella

Nel dettaglio, le anticipazioni de "Il Vicolo delle News", in merito alla registrazione di Uomini e donne del 19 maggio 2021, rivelano che tra Isabella e Gemma il clima continuerà a essere teso.

La dama torinese, infatti, sarà nuovamente protagonista di una accesa litigata con colei che sembra essere la sua nuova rivale dal punto di vista sentimentale.

Al centro dell'attenzione ci sarà il cavaliere Aldo: Gemma lo accuserà di essersi tirato indietro mettendo in mezzo la scusa di Isabella. Lui, però, si difenderà dalle accuse della dama torinese, rivelando di essersi tirato indietro per il semplice motivo che non la vedeva realmente presa, così come lei voleva far credere.

Isabella si frequenta con Maurizio

Sta di fatto che il clima in studio fra i tre protagonisti diventerà particolarmente caldo: Isabella, poi, ha messo a tacere le chiacchiere e ha preferito non andare avanti ulteriormente per non scendere al livello della sua rivale Gemma.

Inoltre nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne di questo 19 maggio, c'è stato spazio anche per le novità legate al percorso stesso di Isabella, la quale continua a frequentarsi con Maurizio.

Tra i due tutto sta procedendo nel migliore dei modi e Maurizio la difenderà anche dalle accuse di Gemma, che aveva definito Isabella una donna poco passionale.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Isa decide di chiudere con Gabriele: spoiler registrazione Uomini e donne 19 maggio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e donne, rivelano che si è parlato anche di Ida Platano e della sua frequentazione con Gabriele.

I due si sono messaggiati nel corso della settimana, ma non hanno avuto modo di sentirsi frequentemente al telefono.

Gabriele ha comunque lasciato intendere alla dama di tenerci per davvero a lei, ma Ida ha preso una decisione inaspettata: ha deciso di mettere la parola fine alle sua frequentazione con il cavaliere.