Cresce l'attesa per le nuove registrazioni di Uomini e donne in programma il 19 e 20 maggio. Le anticipazioni rivelano che i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi torneranno di nuovo in studio per le nuove puntate che saranno trasmesse, poi, la prossima settimana su Canale 5. I colpi di scena non mancheranno, complice il fatto che il momento più atteso di questo finale di stagione del dating show avrà a che fare con la scelta finale di Giacomo. Il giovane tronista, infatti, darà il suo addio al programma, rivelando il nome della corteggiatrice che lo ha conquistato.

Anticipazioni Uomini e donne, nuove registrazioni il 19 e 20 maggio

Nel dettaglio, le registrazioni di Uomini e donne del 19 e 20 maggio saranno decisive per diversi protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, dato che si sta avvicinando il periodo della pausa estiva. Ida Platano, ad esempio, dopo il suo rientro in trasmissione dopo un lungo periodo di assenza, si sta frequentando con il cavaliere Gabriele e dovrà capire se vale la pena o meno continuare a frequentarsi anche fuori dal programma, quando si spegneranno i riflettori mediatici.

L'attesa maggiore, però, è tutta incentrata sulla scelta di Giacomo arrivato al rush finale con due pretendenti: Carolina e Martina.

Giacomo pronto per la scelta finale e l'addio a Uomini e donne

Sono loro le due pretendenti che hanno saputo far breccia nel cuore del tronista, il quale però non ha mai nascosto i suoi dubbi e le perplessità sulle ragazze in questione. Alcuni modi di fare delle giovani pretendenti, infatti, lo hanno lasciato fortemente interdetto al punto che Giacomo ha pensato che non fossero realmente sincere, al 100%, in quello che dicevano di provare nei suoi confronti.

Adesso, però, è arrivato il momento della resa dei conti finale. La registrazione della scelta di Giacomo potrebbe esserci proprio oggi 19 maggio, giorno in cui è stato annunciato il ritorno in studio di una coppia che si è formata quest'anno in trasmissione.

Samantha e Alessio tornano in studio nella registrazione di U&D del 19 maggio

Trattasi di Samantha e Alessio, i quali sui social hanno annunciato ai fan che questo pomeriggio, parteciperanno alla registrazione di Uomini e donne e probabilmente lo faranno non solo per raccontare come sta procedendo la loro storia d'amore ma anche per presenziare alla scelta finale di Giacomo.

Occhi puntati, come sempre, anche su quelle che saranno le novità della dama torinese Gemma Galgani: entro la fine di questa edizione, riuscirà a trovare la sua anima gemella oppure tornerà nuovamente a settembre, pronta a cercare il suo principe azzurro? Lo scopriremo nelle prossime ore.