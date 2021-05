Non sarà un epilogo felice per due protagoniste della soap opera di origini iberiche Il Segreto negli episodi conclusivi. Le anticipazioni rivelano che Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) prenderà dei seri provvedimenti quando sua figlia Rosa (Sara Sanz) dimostrerà ancora una volta di aver ereditato la stessa malattia mentale della madre Donna Begoña (Blanca Oteyza).

L’uomo d’affari senza alcuna fatica riuscirà a convincere la donna che ha sposato a rimettere piede nel sanatorio austriaco in cui è stata curata, ma questa volta dovrà seguirla la loro secondogenita.

Il segreto spoiler: Rosa cerca di incastrare il marito Adolfo

Nell’ultima puntata dello sceneggiato in programmazione su Canale 5 a breve, Rosa deciderà di vendicarsi del marito Adolfo per non aver smesso di amare sua sorella Marta (Laura Minguell). Dagli spoiler si evince che la giovane Solozabal cercherà di far considerare l’uomo che ha sposato l’assassino del cognato Ramon (Pablo Gomez Pando), in realtà morto per mano di sua madre Donna Begoña.

Per riuscire nel suo intento Rosa nasconderà nella giacca di Adolfo l’arma del delitto, dopodiché farà giungere a La Casona il capitano Huertas (Carles Sanjaime). Donna Begoña dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle, capirà che ci sia lo zampino di Rosa con quanto accaduto: durante la conversazione con la madre, Rosa confesserà di non essere mai stata in dolce attesa e di aver inscenato la sua gravidanza per costringere Adolfo a diventare suo marito.

A questo punto Donna Begoña convinta che sua figlia Rosa debba essere curata le consiglierà di recarsi in Austria.

Ignacio manda la secondogenita e la moglie in Austria, Marta minacciata dalla sorella Rosa

Il giorno seguente Rosa sarà abbastanza furiosa, nell’istante in cui si renderà conto che Adolfo oltre a far perdere le sue tracce per sfuggire alla giustizia è deciso ad abbandonare il paese con Marta.

Rosa arrabbiata soprattutto perché apprenderà che suo padre Ignacio è favorevole alla fuga dei due amanti, scatenerà la sua ira contro la sorella Carolina (Berta Castañé) minacciandola con un coltello. Per fortuna nonostante i momenti di terrore Rosa farà un passo indietro, quando sua madre le consiglierà di non fare un gesto di cui potrebbe pentirsi.

Non appena Rosa si renderà conto di doversi affidare a qualche specialista, Ignacio spiazzerà i propri cari poiché dirà alla moglie di tornare nella clinica psichiatrica austriaca con la loro secondogenita. Donna Begoña anche se sarà stupita dalla richiesta del marito si adeguerà alla sua volontà: sempre in tale circostanza la signora Solozabal sederà una furiosa Rosa, la quale sottolineerà alla sorella Marta che riuscirà a trovare lei e Adolfo anche se si rifaranno una vita altrove.