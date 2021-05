Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 annunciano un finale di stagione ricco di colpi di scena e di commozione. Nelle puntate della seguitissima soap pomeridiana che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 maggio su Rai 1, Giuseppe vorrà distruggere il sogno di Rocco mettendosi d’accordo con il padre di Maria: dopo il matrimonio, i due sposini dovranno tornare in Sicilia. Ignaro del perfido piano dello zio, Rocco deciderà di affrontare dal vivo il signor Puglisi, ma Maria e Nino riusciranno a fargli cambiare idea. Marta accetterà l’offerta della Sterling e prima di partire per gli Stati Uniti passerà una notte di passione con Vittorio.

Mentre Gabriella leggerà la struggente lettera di Marta alle Veneri, Giuseppe riceverà una missiva di una donna che ha conosciuto in Germania.

Anticipazioni ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 5: Adelaide non approva la scelta di Marta

Mentre Rocco sarà al settimo cielo per essere entrato a far parte di una squadra professionale di ciclismo, Maria non avrà il coraggio di dirgli dell’ultimatum che le ha dato il padre, ovvero tornare in Sicilia dopo il matrimonio. Nel frattempo, Marcello diventerà finalmente un uomo libero e inizierà a progettare il suo futuro, la sua carriera e la sua vita amorosa con Ludovica. Gloria scoprirà che il padre di Stefania ha deciso di trasferirsi a Milano e questa notizia la destabilizzerà parecchio.

Marta deciderà di accettare la proposta di lavoro della Sterling e Adelaide reagirà molto male alla notizia. Infatti, la contessa di Sant’Erasmo si confronterà duramente con Umberto. Maria sarà sempre più convinta di raccontare al suo promesso sposo della minaccia ricevuta da suo padre, ma poi chiederà aiuto a Giuseppe affinché convinca il padre a cambiare idea, del tutto ignara che dietro l’ultimatum del signor Puglisi c’è anche lo zampino del marito di Agnese, che vuole distruggere il sogno del nipote.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Mentre Fiorenza porterà avanti il suo piano per distruggere l’immagine della famiglia Brancia, Marcello consiglierà a Ludovica di raccontare tutta la verità ad Adelaide.

Continua la crociata di Fiorenza

Il cugino di Salvatore verrà a sapere delle minacce che la sua promessa sposa ha ricevuto dal signor Puglisi e cercherà di convincerlo a benedire le loro nozze senza trasferirsi in Sicilia.

Cosimo cercherà in tutti i modi di convincere la consorte a seguirlo a Parigi, ma Gabriella gli chiederà un po’ di tempo per pensarci su e, intanto, verrà a sapere da Armando e Beatrice che Marta e Vittorio si stanno lasciando. Fiorenza porterà avanti la sua crociata, facendo seguire Ludovica e Marcello da un giornalista di gossip. Il giorno prima di partire per gli Stati Uniti, Marta lo trascorrerà con un pranzo in famiglia e i saluti delle persone a lei molto care.

Spoiler finale di stagione Il Paradiso delle Signore: la lettera di Marta apre gli occhi a Gabriella

Marta e Vittorio, nelle ultime puntate della quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore, trascorreranno una notte di passione, ma nonostante ciò la figlia di Umberto non cambierà idea sulla partenza per gli Stati Uniti.

Rocco penserà di rincorrere alla fuitina con la sua amata Maria per sistemare tutti i loro problemi, ma poi cambierà idea e ritornerà sui suoi passi. Fiorenza metterà in atto il piano per svergognare definitivamente la famiglia Brancia, ma Ludovica e Marcello la smaschereranno in tempo. Cosimo dirà alla madre che presto si trasferirà nel capoluogo francese insieme alla moglie Gabriella. Infine, Marta commissionerà alla stilista Rossi di leggere la sua struggente lettera d’addio a tutte le Veneri, le parole della signora Conti sembreranno segnare la fine della sua storia d’amore con il marito Vittorio.

Ludovica e Marcello fermano Fiorenza

Il direttore del Paradiso delle Signore continuerà a pensare all’ultima notte trascorsa con Marta e ne resterà turbato.

Grazie alla lettera di Marta, Gabriella capirà qual è il suo posto e lo comunicherà al marito Cosimo: partirà per Parigi oppure resterà a Milano? Prima di firmare il contratto con la società ciclistica capitolina, Rocco si metterà in testa di partire per la Sicilia per affrontare il padre di Maria: la giovane Puglisi chiederà aiuto a Nino e i due riusciranno a fermarlo in tempo. Marcello costringerà Fiorenza a rinunciare alla sua vendetta contro la famiglia Brancia e adesso lui e Ludovica potranno finalmente amarsi alla luce del sole. Infine, Giuseppe riceverà una lettera compromettente da una donna che ha conosciuto quando lavorava in Germania.