Riccardo Facchini è stato uno dei cuochi de La prova del cuoco, programma condotto per molti anni da Antonella Clerici su Rai 1. Su Instagram, il diretto interessato ha spiegato di essere orgoglioso del cambio d'identità avviato. Facchini oggi si chiama Chloe ed è fiero di essere una donna transgender.

L'annuncio della chef

Sul proprio account social, Riccardo Facchini ha deciso di fare coming out. Il diretto interessato ha spiegato che da tempo riceve dei messaggi in cui gli viene chiesto come mai fosse così cambiato. L'ex cuoco di Rai 1 ha chiosato: "Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina".

Per questo motivo ha deciso di intraprendere un percorso di transizione, avviato due anni e mezzo fa.

A tale proposito Riccardo ha voluto condividere con i suoi follower l'ultimo step del suo percorso.

L'appello ai suoi detrattori

Riccardo Facchini oggi si chiama Chloe. La chef si è mostrata sui social con la faccia più tonda e una folta chioma bionda. La diretta interessata ha voluto fare una sorta di appello a tutti coloro che non condivideranno la sua scelta: "Alcuni di voi non apprezzeranno". Tuttavia, la diretta interessata si è detta sicura che chiunque l'abbia apprezzata come Riccardo, oggi non avrà problemi ad apprezzarla come Chloe. Sulla base di quanto dichiarato, l'ex volto de La prova del cuoco ha affermato: "Sono orgogliosa in quanto donna trasngender".

Successivamente, Chloe ha speso delle parole di stima per il suo compagno. La diretta interessata ha spiegato di avere al suo fianco un uomo con "U" maiuscola: quest'ultimo l'ha supportata e sopportata in tutti questi anni nel percorso di transizione. La diretta interessata si è sentita in dovere anche di ringraziare la sua famiglia, tutti i suoi colleghi di lavoro e tutti coloro che dopo l'esperienza a La prova del cuoco hanno continuato a seguirla sui social.

Chi è Riccardo Facchini

Chloe Facchini è nata con il nome di Riccardo. Da sempre è stata una grande appassionata di cucina, grazie all'amata nonna. Dopo avere conseguito il diploma all'istituto alberghiero di Bologna, si è trasferita a Lione dove ha studiato per ottenere un diploma in lingue straniere. Una volta tornata nella sua terra d'origine, Chloe a Bologna ha preso il diploma in lingue e letterature straniere.

Prima di approdare in Rai nel programma di Antonella Clerici, la chef aveva preso parte a programmi trasmessi su Sky Uno, Alice Tv e Bravo Tv.

Dopo avere intrapreso il suo percorso di transizione, la diretta interessata per la prima volta si è mostrata sul proprio account con la sua nuova identità. Inoltre, Chloe ha postato uno scatto in compagnia del suo fidanzato.