Su Rai 1 si avvicina la messa in onda dell'atteso finale de Il Paradiso delle Signore 5, la fortunatissima soap opera in onda tutti i pomeriggi in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non si faranno attendere e l'attenzione sarà posta principalmente sulla coppia composta da Gabriella e Cosimo. Per la stilista, infatti, il finale si preannuncia decisamente scoppiettante e sarà messa di fronte a una durissima scelta che potrebbe avere delle conseguenze importanti sul suo futuro.

Cosimo vuole cambiare vita con Gabriella: anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che Cosimo comunicherà a sua moglie di avere intenzione di lasciare Milano e di trasferirsi a Parigi, dove desidera iniziare una nuova vita. In questo progetto, ovviamente, Cosimo ha incluso anche sua moglie che cercherà in tutti i modi di convincere a partire con lui e quindi a lasciare il suo posto di lavoro al Paradiso.

Tale situazione metterà in grandissima difficoltà Gabriella: la stilista, infatti, si renderà conto che queste pressioni da parte di Cosimo non la rendono per niente serena e comincerà ad analizzare tutto il suo vissuto fino a questo momento.

Gabriella capisce di essere infelice col marito Cosimo

Per Gabriella, infatti, arriverà la resa dei conti finale e la stilista capirà di essere infelice al fianco di Cosimo: lasciando Milano e quindi interrompendo tutti i rapporti e le amicizie che ha costruito in città, la donna si sentirebbe sola perché il marito non le basta per poter vivere serenamente.

Come se non bastasse, poi, Gabriella si renderà conto che per tutto questo tempo non ha mai dimenticato del tutto il suo ex fidanzato Salvatore. Nei mesi successivi al matrimonio, la stilista del Paradiso ha provato a mettere una pietra sopra al suo passato, ma non c'è riuscita del tutto.

Gabriella potrebbe lasciare Cosimo nel finale de Il Paradiso delle signore 5

Salvatore, quindi, tornerà a essere uno dei "chiodi fissi" della donna e sarà proprio lui il primo a essere informato di questo possibile trasferimento a Parigi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5, quindi, rivelano che per Gabriella arriverà il momento di capire cosa fare e non si esclude che nel finale della soap opera, la stilista possa maturare anche la decisione di lasciare il marito.

Cosa succederà a questo punto? Cosimo lascerà Milano da solo per "ritrovare se stesso" mentre sua moglie resterà in città? Un finale "scoppiettante" per la stilista del Paradiso che tornerà anche nel sesto capitolo della soap, in onda dal prossimo settembre in tv.