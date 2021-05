Stefano De Martino è stato protagonista di uno sfogo su Instagram. Scendendo nel dettaglio, il giudice del Serale di Amici 20, ha spiegato che la sua auto è stata danneggiata forse durante festeggiameni avvenuti a Milano, per il 19esimo scudetto dell'Inter.

Lo sfogo del ballerino

In una storia su Instagram, l'ex marito di Belen Rodriguez ha postato uno scatto in cui viene mostrata la sua auto danneggiato. Il diretto interessato ha mostrato lo specchietto retrovisore divelto e gettato a terra. Tra il serio e il faceto, il diretto interessato ha chiosato: "Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti".

I festeggiamenti alla quale fa il riferimento uno dei tre giudici di Amici 20, riguarda lo scudetto vinto dall'Inter 11 anni dopo il triplete.

In strada 30 mila persone

I festeggiamenti per il 19^ scudetto dei nerazzurri sta spaccando l'opinione pubblica: da un lato c'è chi ha fatto notare come siano saltate le norme anti-contagio mentre dall'altro c'è chi pensa che sia giusto festeggiare per un traguardo. Al momento le normative in vigore prevedono il divieto di tutte le manifestazioni pubbliche: dunque, anche i festeggiamenti per lo scudetto dovevano essere impediti. Stando alle prime indiscrezioni fornite dalla Questura, a Milano sarebbero scese in strada per elogiare la propria squadra del cuore circa 30.000 persone.

Come mostrato nel video pubblicato da Stefano De Martino, non è stata solo la sua auto a subire un atto vandalico ma anche le automobili degli altri residenti. A finire nel mirino di alcuni tifosi indisciplinati sono state anche alcune abitazioni nei luoghi di ritrovo scelti per i festeggiamenti.

De Martino balla ad Amici 20

Stefano De Martino insieme a Stash ed Emanuele Filiberto ricopre il ruolo di giudice al Serale di Amici 20. In occasione della settima puntata del talent, in onda sabato 1 maggio, il ballerino campano ha deciso di scendere in pista per eseguire la coreografia di "Jerusalema". L'ex marito di Belen, è stato accompagnato dai suoi colleghi ed Emanuele.

Giulia Stabile che in precedenza aveva fatto una coreografia su quel brano, è sembrata piuttosto divertita. A quanto pare, il siparietto è piaciuto a tutti i presenti in studio e al pubblico da casa.

Rispetto alle prime settimane, Stefano De Martino sta incarnando sempre meglio le vesti di giudice del talent. Maria De Filippi avrebbe fatto di tutto per portare l'ex allievo campano all'interno del programma di Canale 5.