Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro storia d'amore. Negli ultimi giorni si sono rincorse voci di un presunto tradimento da parte della conduttrice sportiva di Dazn ai danni del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno. Nella giornata di lunedì 3 maggio, la show girl ha pubblicato un video sul suo account Instagram, in cui ha mostrato un panorama. Nel frattempo, Alessandro Rosica ha informato i suoi follower che la coppia del momento sarebbe insieme sul lago di Como.

Diletta Leotta è al lago: secondo Alessandro Rosica sarebbe con Can Yaman

Diletta Leotta ha condiviso un filmato con i suoi fan, in cui ha mostrato un panorama mozzafiato, ripreso da una terrazza su un lago. La presentatrice non ha aggiunto riferimenti che potessero far intuire dove si trovasse, ma si è semplicemente limitata a mostrare qualche secondo della vista di fronte a lei. La fidanzata di Can Yaman, inoltre, ha mostrato nei pochi secondi di video concesso ai suoi follower, anche una tavola apparecchiata per la colazione. Nel video, però, Diletta non ha inserito nessun dettaglio che facesse capire alle persone che la seguono sui social se fosse in compagnia dell'attore turco. A rivelare la presenza dell'attore di Istanbul, in riva al lago con la sua compagna, ci ha pensato Alessandro Rosica.

Alessandro Rosica afferma che Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero insieme

Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, Alessandro Rosica ha confidato ai fan che la presentatrice sportiva di Dazn e il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno sarebbero insieme e ha svelato anche dove si troverebbe la coppia del momento.

Rosica ha infatti affermato che i due fidanzati sarebbero sul lago di Como insieme. La notizia, al momento, non è stata confermata dai diretti interessati e non ci sono ulteriori indizi che possano dare per certa la presenza anche di Can Yaman insieme a Diletta Leotta.

Diletta Leotta e Can Yaman: nessuna conferma sulla fine della loro storia

Nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su Diletta Leotta e su un presunto flirt con il figlio del proprietario della squadra calcistica della capitale, la relazione con Can Yaman sembrerebbe proseguire. Sia l'attore di Istanbul, sia la show girl, non hanno infatti mai confermato la fine della loro storia d'amore. Le ultime dichiarazioni ufficiali sulla frequentazione fra la conduttrice sportiva di Dazn e Yaman sono state fatte da Diletta ai microfoni di Striscia la notizia. In quell'occasione, Leotta ha confermato di essere fidanzata con Can, ma di avere deciso soltanto di rimandare le nozze.