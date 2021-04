Martina Miliddi quando era al serale di Amici 20 è finita al centro del Gossip. Il motivo? Alcuni telespettatori hanno ipotizzato che tra l'allieva di Lorella Cuccarini e Stefano De Martino - presente nel programma in qualità di giudice esterno - ci fosse un flirt. In una diretta Instagram, la diretta interessata è rimasta spiazzata perché non sapeva nulla di questi pettegolezzi sul suo conto. Dunque, in un certo senso Martina ha smentito le voci.

Le ipotesi del web

Martina Miliddi è stata eliminata dal serale di Amici sabato 17 aprile. Secondo alcuni telespettatori tra l'allieva del team Cuccarini-Arisa e Stefano De Martino ci sarebbe stata una certa simpatia.

Il motivo? I fan hanno notato che in tutte le sfide in cui era presente Martina, il giudice votava a favore della 20enne anche quando non portava in scena delle perfomance perfette.

A tale proposito alcuni si erano convinti che tra i due vi fosse un flirt in corso. Ovviamente, la cosa non è mai stata confermata da nessuno dei due diretti interessati.

Il commento dell'allieva

Una volta uscita dal talent show di Canale 5, Martina Miliddi è tornata attiva sui propri canali social. In una diretta Instagram, alcuni fan hanno chiesto alla ballerina se le voci di un presunto flirt con l'ex martio di Belen Rodriguez fossero veritiere o meno. A quanto pare, la diretta interessata è rimasta spiazzata: "Aiuto, che dite?" Incalzata dai suoi follower, Martina ha aggiunto: "Non capisco".

Considerata la reazione dell'allieva alle domande dei fan, è evidente che Miliddi non sapeva nulla. Dunque, indirettamente ha anche smentito il gossip che circolava su di lei.

Evidentemente Stefano De Martino votava sempre Martina nelle esibizioni perché la ritevena una brava ballerina nel suo stile.

L'addio ad Aka7even e il rapporto con Raffaele

Sabato 24 aprile, Martina Miliddi ha rilasciato la sua prima intervista a Verissimo. Incalzata da Silvia Toffanin, l'ex allieva di Amici ha confermato la fine della relazione con Aka7even (Luca Salzano, nome all'anagrafe del cantante). La 20enne ha spiegato che la liaison si è conclusa all'interno della scuola.

Il motivo? Miliddi non voleva che Luca soffrisse per lei.

Come riferito dalla ballerina con Salzano non è stata solo infatuazione: Aka7even le è stato accanto sia nei momenti belli che in quelli brutti. Per quanto riguarda la vicinanza a Raffaele Renda, Martina ha confidato alla presentatrice di non pentirsi di nulla di quello che è accaduto nella scuola di Amici. Oggi, la giovane non esclude che possa esserci un futuro con l'ex compagno di scuola.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Martina si era fidanzata con Aka7even ma aveva mostrato un certo interesse anche per Raffaele: quest'ultimo però aveva rifiutato Miliddi.