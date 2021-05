Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, Tempesta d'amore, ambientata in un lussuoso hotel situato nei dintorni di Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 23 al 29 maggio 2021, tutte le sere su Rete 4 a partire dalle 19,35.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate sul fidanzamento di Franzi e Tim, sulla proposta che Joell farà a Lucy, sull'alleanza fra Ariane ed Eric e sui problemi sentimentali di Michael e Rosalie.

Ariane cerca d'ingannare Christoph

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Lucy finirà nei guai con Cornelia per aver trascurato i suoi obblighi lavorativi in hotel a causa della sua nuova relazione con Joell.

Più tardi, quest'ultimo sorprenderà la fidanzata invitandola a trascorrere sei mesi con lui negli Stati Uniti. Lucy accetterà l'offerta di Joell ma poco prima di ottenere le ferie necessarie per partire verrà a sapere da suo padre notizie poco piacevoli. Grazie ad un permesso di Florian, Maja scatterà delle foto in una zona protetta del bosco, per poi dimenticare uno dei rullini nella foresta. Nel frattempo, Ariane ideerà un piano per far credere a Christoph che Karl sia ancora vivo, facendogli sentire la voce dell'uomo ricreata da un software speciale. Il piano della donna però non andrà in porto a causa di Erik che minaccerà di rivelare la verità a Saalfeld per poi ripensarci. Per ringraziarlo della sua omertà, Ariane lo assumerà come addetto alle pubbliche relazioni dell'hotel.

Max è il nuovo allenatore del Furstenhof

Per tutelare la sua casa da possibili furti, Alfons installerà un sistema d'allarme di ultima generazione che alla fine scatterà accidentalmente a causa di Hildegard. Resasi conto che Michael pensa ancora a Rosalie, Cornelia consiglierà a quest'ultima di continuare a lottare per conquistare il cuore del medico.

Nel frattempo, Robert consiglierà a Michael di accetterà i suoi sentimenti per Engel, invitandolo a chiederle di uscire con lui. Michael seguirà il consiglio dell'amico trascorrendo una serata disastrosa con Rosalie. Stanca dei dubbi del medico, Rosalie deciderà di allontanarsi momentaneamente da lui trascorrendo una notte di baldorie a Monaco con Erik.

Saputo ciò, il medico le chiederà di rimanere soltanto amici.

Tim organizzerà una romantica proposta di matrimonio per Franzi, che l'accetterà con gioia. Il giorno dopo, la coppia chiederà con successo a Christoph e Lucy di fare da testimoni al loro matrimonio. Maja scoprirà che Seline è innamorata di Christoph per poi decidere di lasciare il Furstenhof per evitare di avere favoritismi sul posto di lavoro. Amelie sarà vittima di un incidente a causa dell'incoscienza di un ciclista in mountain bike. Ritornata al Fusternhof la giovane scoprirà che colui che l'ha investita è Max Richter, il nuovo allenatore dell'hotel.